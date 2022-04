Upstart Holdings-Aktie: Das Drama geht weiter!

Die Furcht vor schneller steigenden Zinsen lässt die großen US-Indizes seit Dienstag wieder deutlich zurückkommen. Am härtesten trifft es dabei den zinssensitiven Nasdaq Composite, der sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch über Prozent verliert. Viele Einzeltitel verzeichnen noch deutlich höhere Verluste. Die Aktie von Upstart Holdings gibt an beiden Tagen mehr als 8 Prozent nach.

Upstart-Aktie fällt unter 100 Dollar zurück

Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung