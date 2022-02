Upstart Holdings-Aktie: Bärenstark!

Die Upstart Holdings-Aktie zündete heute Morgen ein veritables Kursfeuerwerk. Nachdem die Aktie des Kreditrisikobewerters bereits in den letzten Tagen im Plus lag, ging es heute Morgen um über 25 Prozent nach oben. Was hat das Kursfeuerwerk ausgelöst?

Bärenstarke Zahlen

Die Antwort ist dreigeteilt: Bärenstarke Zahlen für das vergangene Quartal, ein toller Ausblick auf das laufende Jahr und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Doch der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung