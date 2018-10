Upskill bringt optimierte Multi-Device- und Augmented Reality-Erfahrungen auf die AWE Europe

Skylight for HoloLens Early Access-Programm und Skylight forAndroid nun weltweit verfügbarWashington (ots/PRNewswire) - Upskill (https://upskill.io/), einMarktführer für Augmented Reality (AR)-Software, gab heute auf derAugmented World Expo (AWE) Europe bekannt, das Early-Access-Programmdes Unternehmens Skylight for Microsoft HoloLens(https://upskill.io/skylight/hololens/) für eine weltweite Kundschaftzugänglich gemacht zu haben. Darüber hinaus meldete Upskill eineerweiterte Geräteunterstützung sowie die Verfügbarkeit der neuestenVersion von Skylight für Android und iOS. Durch dieseWeiterentwicklungen ist es Nutzern möglich, die Skylight ARSoftware-Plattform für zahlreiche Erfahrungen und Geräte zu nutzen.Hierbei wird sich auf Assisted-Reality mit Smartglasses,Mixed-Reality mit HoloLens sowie Fernunterstützung auf Mobilgerätenbezogen.Das weltweit zugängliche Skylight for HoloLensEarly-Access-Programm, auf das zuvor ausschließlich in den USAzugegriffen werden konnte(https://upskill.io/resources/press/skylight-for-hololens/), machtMixed-Reality-Erfahrungen und -möglichkeiten für bereits bestehendeUpskill-Kunden sowie potenzielle Neukunden innerhalb und außerhalbEuropas zugänglich. Kunden können die Skylight-Plattform nun zuihrem Vorteil nutzen, um sich AR-Anwendungsfällen zuzuwenden, die aufintensivere digitale Interaktionen angewiesen sind. Skylight forHoloLens stattet seine Nutzer mit Platzierungsfähigkeiten fürRauminhalte aus, unterstützt sie bei der Integration nativer Inhalteund bietet ihnen natürliche User Interface Controls. Somit erweistSkylight for HoloLens sich als ideal für Anwender, die in praktischenBereichen tätig sind, bietet sich für komplexe Aufgabenstellungen inden Bereichen Herstellung, Wartung und Reparatur an und unterstütztzusätzlich Ausbildungen, die unmittelbar am Arbeitsplatz stattfinden.Microsoft HoloLens ist eine weitere Hinzufügung zu Skylights Listean in diesem Jahr bekanntgegebenen unterstützen Geräten,einschließlich der Versionen RealWear HMT-1, HMT-1Z1 sowie der EpsonMoverio BT-350 ANSI Edition. Zusätzlich veröffentlichte Upskill diejüngste Skylight for Android-Anwendung im Android App-Store. Skylightfor iOS wird Kunden innerhalb weniger Wochen im Apple-Store zurVerfügung stehen."Sowie sich das AR-Hardware-Ökosystem weiterentwickelt, verfügenUnternehmen über weitreichendere Möglichkeiten, ihre praxisbezogenenMitarbeiter mit spezialisierten Erfahrungsschätzen zu versorgen, vondenen manche auf umfassendere digitale Interaktion angewiesen sindals andere", erklärte Brian Ballard, CEO und Mitgründer von Upskill."Dadurch, dass Skylight auf ein gesamtes Spektrum an Gerätenerweitert wird - Handhelds, Assisted-Reality-Smartglasses sowieMixed-Reality-Headsets - verhelfen wir unseren Kunden zuzukunftsfähigen Investitionen und bieten ihnen durch Geräte, dieihren Jobanforderungen entsprechen, Zugang zu reichhaltigenAR-Inhalten, maßstabgerecht und auf Anfrage."Sollten Sie sich für eine Teilnahme an dem Skylight forHoloLens-Early-Access-Programm interessieren, kontaktieren Sie bitteinfo@upskill.io.Informationen zu UpskillUpskill gilt als Marktführer für auf Augmented-Reality-Geräte undErfahrungen abgestimmte Software in industriellen Umgebungen. UnsereIndustrieplattform Skylight, der einige der weltweit bekanntestenUnternehmen ihr Vertrauen schenken, einschließlich The Boeing Companyund Accenture, die zusätzlich auch als Investoren tätig sind,optimiert das Vermögen von in praktischen Bereichen tätigen Nutzern,sich für messbar und unverzüglich optimierte Geschäftsabläufeeinzusetzen, von der Fertigungsanlage bis hin zum Warenlager undArbeitsplatz. Erfahren Sie mehr unter upskill.io(http://www.upskill.io/).Pressekontakt:Kristina Kelly(240) 490-8326kristinak@mix-pr.comOriginal-Content von: Upskill, übermittelt durch news aktuell