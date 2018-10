Upm-Kymmene: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

Für die Aktie Upm-Kymmene stehen per 25.10.2018, 15:42 Uhr 27,55 EUR an der Heimatbörse Helsinki zu Buche. Upm-Kymmene zählt zum Segment "Papierprodukte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Upm-Kymmene entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Upm-Kymmene. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Upm-Kymmene hat mit einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Forest & Paper Products"-Branche beträgt +1,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Upm-Kymmene-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Upm-Kymmene verläuft aktuell bei 31,41 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 27,43 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,67 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 32,1 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Upm-Kymmene-Aktie der aktuellen Differenz von -14,55 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".