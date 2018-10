Upm-Kymmene: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

Für die Aktie Upm-Kymmene stehen per 10.10.2018, 17:51 Uhr 30,78 EUR an der Heimatbörse Helsinki zu Buche. Upm-Kymmene zählt zum Segment "Papierprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Upm-Kymmene auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,55 ist die Aktie von Upm-Kymmene auf Basis der heutigen Notierungen 76 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Forest & Paper Products" (56,11) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Upm-Kymmene aktuell 3,55. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,89 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Forest & Paper Products". Upm-Kymmene bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Upm-Kymmene. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Upm-Kymmene daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Upm-Kymmene von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.