Upm-Kymmene Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Upm-kymmene, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierprodukte", notiert aktuell (Stand 17:29 Uhr) mit 32.37 EUR mehr oder weniger unverändert (-0.22 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Helsinki.

Unsere Analysten haben Upm-kymmene nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Upm-kymmene in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Upm-kymmene wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Upm-kymmene in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Fundamental: Upm-kymmene ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Papier & Forstprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,43 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

