Upgrades für den Ford Mustang für ein noch besseres Fahrerlebnis (FOTO)

Köln (ots) -- Innovative Klappen-Auspuffanlage mit programmierbarem"Gute-Nachbarschaft"-Modus nun auch für die Modelle mit dem2,3-Liter-EcoBoost-Motor erhältlich- Neue Motor-Abstimmung für sanfteres Zurückschalten, begleitetvon einem sportlichen Motorsound, jetzt serienmäßig für dieModelle mit dem 5,0-Liter-V8-Motor mit 6-Gang-Schaltgetriebe- B&O PLAY Sound-System für ein Premium-Klangerlebnis derExtraklasse- Neue Vintage-LacktöneAb Juni sind für den Ford Mustang Upgrades lieferbar, die dasFahrerlebnis und den Komfort weiter steigern. Außerdem stehen aufWunsch zusätzliche Individualisierungs-Optionen zur Verfügung - soist die innovative Klappen-Auspuffanlage, die bislang ausschließlichfür die Mustang-Versionen mit dem 5,0-Liter-V8-Motor erhältlich war,nun auch für die Modelle mit dem 2,3-Liter EcoBoost-Motor bestellbar.Ein wichtiger Bestandteil dieser Abgasanlage ist ein aktives Ventil,mit dem der Fahrer sowohl die Klangnote als auch die Soundstärke desSportwagens beeinflussen kann. Dank eines "Gute Nachbarschaft"-Moduskann der Mustang-Fahrer programmieren, dass zum Beispiel zwischenacht Uhr abends und sieben Uhr morgens der Motor per Knopfdruck sanftund leise startet.Eine neue Motor-Abstimmung für den Mustang GT mit manuellem6-Gang-Schaltgetriebe - also für die Versionen mit dem5,0-Liter-V8-Motor mit 331 kW (450 PS)*1) - ermöglicht sanfteresZurückschalten, begleitet von einem sportlichen Motorsound. DieseTechnologie zählte bislang zur Ausstattung des besonders exklusivenFord Mustang BULLITT[TM]-Editionsmodells.B&O PLAY Sound-SystemEbenfalls vom Ford Mustang BULLITT[TM] übernommen wird auch dasB&O PLAY-Sound-System, das jetzt auch für die anderen Mustang-Modelleauf Wunsch lieferbar ist. Mit einer Ausgangsleistung von 1.000 Wattbietet das System satten Sound und ein einzigartiges Klangerlebnisauf allen Sitzplätzen. Die homogene Klangverteilung im Innenraumberuht unter anderem auf dem Zusammenspiel desDoppelspulen-Subwoofers für tiefe Bässe und denDrei-Wege-Hochleistungslautsprechern in den Türen. Um maximaleKonnektivität zu gewährleisten, ist das B&O PLAY Sound-System an Borddes Ford Mustang mit Apple CarPlay und Android Auto[TM] kompatibel."Kontinuierliche Verbesserung und Innovation haben in denvergangenen 54 Jahren zum Erfolg des Mustangs beigetragen. Seitseiner Markteinführung in Europa haben sich bereits 35.000 zufriedeneKunden für ihn entschieden, dies sind eindrucksvolle Zahlen", sagtRoelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford ofEurope. "Unsere neuesten Upgrades verleihen diesem Kultauto nun nochmehr Charakter und zusätzliche Attraktivität".Neue Vintage-Lacke für den Ford Mustang Zu den Upgrades des FordMustang gehören ab sofort auch neue, Vintage-inspirierte Lacktöne wie"Velocity Blau", "Venom-Grün" und "Dark Highland Green"("Montana-Grün"). "Dark Highland Green" ist die Original-Farbe desMustang Bullitt, der vor genau 50 Jahren in gleichnamigemUS-Blockbuster mit Steve McQueen am Steuer zum Einsatz kam. Die FordMustang BULLITT[TM]-Sonderedition ist ebenfalls in diesem Farbtonlieferbar.BULLITT and all related characters and elements © & [TM] WarnerBros. Entertainment Inc. (s18)Android und Android Auto sind Marken von Google Inc.* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Mustang in l/100 km: 19,6 -12,1 (innerorts), 9,1 - 6,8 (außerorts), 12,8 - 9,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 285 - 199 g/km. CO2-Effizienzklasse: G -E.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweilsgeltenden Fassung) ermittelt.Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell