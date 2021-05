Updates aus der EV-Welt: Das dürfen Sie nicht verpassen!

EV-Nachrichten kommen immer wieder. Hyundai Motor Company (OTC:HYMTF) bestätigte mehrere neue Modelle in einer Investorenpräsentation. Aber in der Welt der Elektroautos, in der Software wichtiger ist als Hardware, sind Ausrüster genauso wichtig wie Autohersteller, wobei einige Spieler sogar versprechen, das Spiel auf eine ganz neue Ebene zu bringen oder die Regeln neben bekannten Unternehmen wie Tesla (NASDAQ:TSLA) oder General Motors (NYSE:GM) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung