Update zur Inspektion durch das Ministerium für Unternehmensangelegenheiten: Im Fall Vakrangee wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt und es sind keine weiteren Maßnahmen zu erwarten

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Ltd. meldete heute,vom Ministerium für Unternehmensangelegenheiten (Ministry ofCorporate Affairs, MCA) ein Update zum Inspektionsbericht erhalten zuhaben, aus dem deutlich hervorgeht, dass im Rahmen der dreijährigenInspektion der Geschäftsbücher des Unternehmens keineUnregelmäßigkeiten festgestellt wurden und somit diesbezüglich und imZusammenhang mit der nachstehenden Angelegenheit keine weiterenMaßnahmen zu erwarten sind.Anfang September 2018 hatte das MCA die Inspektion derGeschäftsbücher für einen Zeitraum von drei Geschäftsjahren gemäßAbschnitt 206(5) des Companies Act von 2013 angeordnet. Das umschlossu.a.:-- den Rücktritt von Price Water House und Co Chartered AccountantsLLP als Abschlussprüfer des Unternehmens- abnormale Tradingaktivitäten mit den Aktien des Unternehmens undentsprechende Maßnahmen seitens der Börsen- Anordnung über den Einkommenssteuerbescheid undBetriebsprüfungsbericht für die letzten fünf Jahre- Aktionärsstruktur des UnternehmensDas Ministerium für Unternehmensangelegenheiten hat keineUnregelmäßigkeiten festgestellt und bezüglich der oben genanntenPunkte werden im Fall Vakrangee keine weiteren Maßnahmen ergriffen.Das MCA hat jedoch bestimmte routinemäßige erläuterndeInformationen zu dem Betrag eingefordert, der durch dieFranchisenehmer bezogen wurde, sowie bezüglich derOffenlegungspflicht von sonstigen Vermögenswerten und Schulden.Informationen zu Vakrangee Limited: (BSE-Kennzahl: 511431)(NSE-Kennzahl: VAKRANGEE)Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist das einzigetechnologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung desgrößten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letztenMeile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen inEchtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce undLogistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen,semi-urbanen und urbanen Märkte bereitstellen zu können. Die AssistedDigital Convenience-Stores nennen sich "Vakrangee Kendra" undfungieren als "One-Stop-Shop" für die Inanspruchnahme verschiedenerDienstleistungen und Produkte. Hinsichtlich finanziellerEingliederung in Indien gilt Vakrangee als Vorreiter. Das Unternehmenhat mit verschiedenen Banken des öffentlichen Sektors "Common BC"-und "National BC"-Abkommen unterzeichnet, um nicht bedienter undbenachteiligter Landbevölkerung Echtzeit-Banking bereitzustellen.Banking in "Vakrangee Kendra"-Stores ist ein einzigartiges Erlebnis,das disruptive Technologien umschließt, wie z. B. APS, e-KYC,Interoperabilität und Echtzeit-Transaktionen. Neben dem Bankgeschäftbietet "Vakrangee Kendra" auch Versicherungsprodukte,Dienstleistungen im Bereich E-Governance und Produkte im BereichE-Commerce an.Pressekontakt:Ammeet SabarwalChief Corporate Communications u. Strategy Officerammeets@vakrangee.inVakrangee Limited - www.vakrangee.inOriginal-Content von: Vakrangee Limited, übermittelt durch news aktuell