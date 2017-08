"Update für die Demokratie": 3sat-Dokumention über die Chancen, eine Staatsform zu verbessern (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 22. August 2017, 21.45 UhrErstausstrahlungDie Dokumentation "Update für die Demokratie", die 3sat amDienstag, 22. August 2017, um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung zeigt,macht sich mit Aktivisten, Wissenschaftlern, Politikern wieBundestagspräsident Norbert Lammert, Wolfgang Thierse und DanielCohn-Bendet sowie Menschen auf der Straße auf die Suche nach Gründenund Lösungen für Politikverdrossenheit und Kritik an der DemokratieDeutschland."Was halten Sie von der Demokratie?" Eine Frage, die jungeAktivisten der Gruppe "Demo" Passanten auf dem Marktplatz dessächsischen Städtchens Pirna stellen. Der Plan: Werbung machen fürdie Demokratie. Sie wollen vor allem mit denen ins Gespräch kommen,die etwas auszusetzen haben am politischen System. "Die machenPolitik nicht für die Leute, die sie wählen, sondern um sich selbstso an der Macht zu halten", bekommen sie zur Antwort. Da ist oft "vondenen da oben" die Rede, von zähen, langwierigenEntscheidungsprozessen und von einem Gefühl der Ohnmacht, weil zwarjeder wählen darf, aber das Gefühl nicht los wird, trotzdem keinenEinfluss auf das politische Geschehen zu haben.Woher kommt diese Wahrnehmung? "Ich glaube, dass die Menschen, dieunzufrieden sind, schon etwas Richtiges fühlen", sagt ein"Demo"-Aktivist. "Und das ist, dass wir Gefahr laufen, uns mit einemSystem in eine Sackgasse zu manövrieren." Auf die Frage, ob er sichvon der Politik vertreten fühle, antwortet ein Passant: "Eher nicht.Wird aber bald kommen, sind ja bald Wahlen, ne?" Stimmen wie diesesind keine Besonderheit. Wissenschaftler fragen die Bürger regelmäßigbundesweit nach ihrer Zufriedenheit mit dem Funktionieren derDemokratie. Ende 2016 zeigte sich fast jeder Dritte unzufrieden, inden neuen Bundesländern sogar fast jeder Zweite.Ist die Demokratie in einer Krise? "Nein, ist sie nicht", meintBundestagspräsident Norbert Lammert. Nur ein Drittel Unzufriedene -damit könne man doch zufrieden sein. Das sieht Yascha Mounk,Politikprofessor an der Harvard-University in Boston, anders. Er istin Deutschland aufgewachsen, lebt in London. "Wir möchten uns inDeutschland vormachen, dass Menschen in der Nachkriegszeit ausideologischen Gründen zu tiefen Demokraten geworden sind. Aber dieDemokratie hat in Deutschland genau in dem Zeitraum Fuß gefasst, alses das Wirtschaftswunder gab." Wie also könnte eine attraktivedemokratische Ordnung aussehen und wie könnten die Menschen wiederfeststellen, dass sie mit ihrer Wahl Politik gestalten können?3sat sendet die Dokumentation "Update für die Demokratie" inseiner Themenwoche "Demokratie-Dämmerung".Die Dokumentation als Video-Stream sowie das gesamte Programm zur3sat-Themenwoche im 3sat-Pressetreff unter: http://ly.zdf.de/4ubd0/Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 - 70-16419;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de.Fotos zum Film und zu den weiteren Beiträgen der 3sat-Themenwoche"Demokratie-Dämmerung" sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/demokratie3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell