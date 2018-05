Ein Update für BRIGITTE WOMAN

Hamburg (ots) - Frauen haben sich in den letzten Jahren verändert.Heute lebt eine Frau mit 40 anders, als noch vor 17 Jahren, alsBRIGITTE WOMAN, das Magazin für Frauen ab 40 Jahren, das erste Malerschien. Tatjana Blobel, Redaktionsleiterin BRIGITTE WOMAN: "Egal obwir Singles sind oder einen Partner haben, abhängig sind wir heutenicht mehr. Wir haben mehr Spielraum im Beruf, seit es Ganztagskitasund -schulen gibt. Früher wurde man mit hochgezogenen Augenbrauen"Spätgebärende" genannt, wenn man mit 40 schwanger war, heute istjede zehnte Frau bei der Geburt ihres Kindes 38 oder älter." BRIGITTEWOMAN möchte auf die Veränderungen der letzten Jahre reagieren undunterzieht das Heft deshalb einem inhaltlichen und optischen Update.Mit der Juni-Ausgabe wird das Magazin breiter in den Themen undinsgesamt nutzwertiger, so dass es noch näher an die Lebensphase derFrauen ab 40 Jahren herankommt. Eine neue Heftstruktur sorgt für mehrOrientierung und Vielfalt. Die einzelnen Heftteile werden bessergekennzeichnet, und die neuen kleinteiligen Magazin-Formate derjeweiligen Ressorts bieten News, Tipps, Termine und Kurzinterviewsbzw. -porträts. Neue Rubriken im Heft sind beispielsweise das Ressort"Gesellschaft", einer der neuen Schwerpunkte im Heft, mit spannendenInterviews, Porträts, Essays und Reportagen aus dem In- und Auslandzu gesellschaftlich relevanten Themen oder auch die Rubrik"Kurskorrektur", in der Frauen von einem Wendepunkt in ihrem Lebenberichten sowie die Rubrik "Wir müssen reden", in der sich Autoren inder Form eines Briefs humorvoll-kritisch mit einem Prominentenauseinandersetzen.In der Kolumne "Frau MIT" schreiben ab sofort verschiedeneAutoren abwechselnd über ihr Leben MIT etwas. Den Anfang machtBRIGITTE-Kultur-Ressortleiterin Meike Dinklage, die als "Frau mitHund" über ihr Leben mit zwei Collie-Hunden schreibt. Deutlichverändert wurde der Hefteinstieg: Der neue Magazinteil "Anfänge" miteiner bunten Mischung aus Kurzmeldungen aus den unterschiedlichstenThemenbereichen ermöglicht den Leserinnen ein softes, lockeresEintauchen ins Heft.Die Gestaltung wurde passend zu den inhaltlichen undkonzeptionellen Veränderungen moderner und zeitgemäßer. Ein frischesLayout, eine überarbeitete Bildsprache und die neue Logo- undTiteloptik lassen BRIGITTE WOMAN noch attraktiver und authentischerwirken.Iliane Weiß, G+J Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Wir haben mitBRIGITTE WOMAN vor 17 Jahren ein neues Segment gegründet. Bis heutesind wir Marktführer unter den Monatstiteln für Frauen mitLebenserfahrung. Wir decken mit der neuen BRIGITTE WOMAN eineThemenbandbreite ab, die so woanders nicht zu finden ist. Das istunsere große Stärke. Mein Dank gilt der tollen Redaktion, dieunglaublich viel Arbeit, Kraft und Enthusiasmus in die Überarbeitungdes Heftes investiert hat."Mit dem Update startet BRIGITTE WOMAN eine neueKommunikationskampagne bestehend aus sieben Motiven, die inhouseentwickelt wurde. Die Kampagne startet am 7. Mai mit einemBruttomediavolumen von rund 3 Mio. Euro und einem umfangreichenPrint- und Digital-Flight (u.a. stern, Brigitte, Schöner Wohnen,Essen & Trinken, Living at Home, Chefkoch, Gala, Lust auf Genuss undFür Sie).Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell