Update: So ergeht es AT&T und Verizon in der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Am Donnerstag zeigte AT&T (NYSE:T), wie sehr es durch das Durchschneiden der Kabel und geschlossene Theater eingeklemmt wurde. Es gelang ihm jedoch, die nach unten korrigierten Analystenschätzungen für das 3. Quartal zu übertreffen, so dass seine Aktien im Handel vorbörslich um 1% stiegen. Auch Verizon Communications (NYSE:VZ) schaffte es aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Telefon- und Internetdiensten, die Schätzungen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung