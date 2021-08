Update-Emergency Info MIC: XETR-Resolution

The reported issue in Xetra (MIC: XETR trading system T7 Partition 56 foreign stocks) is resolved. Trading to be resumed as laid out below. Please log in to T7 Xetra. Non-persistent Orders and/or Quotes were deleted. The trading will resume as per following schedule - for all products (CES / CEST) : Earliest start of Pretrading from 09:30 Earliest start of Restart Auction from 09:50 Minimum duration of Restart Auction is 10 mins We apologize for any inconveniences. Market Operations at +496921111400 is at your disposal for any questions. ___ Die gemeldete Stoerung in T7 Xetra (MIC: XETR Partition 56 auslaendische Aktien) ist behoben. Der Handel wird wie unten beschrieben wieder aufgenommen. Melden Sie sich bitte wieder an T7 Xetra an. Non-persistent Orders und/oder Quotes wurden geloescht. Die Wiederaufnahme des Handels erfolgt nach folgendem Zeitplan - fuer alle Produkte (MEZ / MESZ) : Start von Pretrading fruehestens ab 09:30 Uhr Start von Restart Auction fruehestens ab 09:50 Uhr Mindestdauer der Restart Auction betraegt 10 Minuten Entschuldigen Sie bitte die entstandenen Unannehmlichkeiten.