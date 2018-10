Update der Akamai Plattform: Noch mehr Sicherheit und Flexibilität für die digitale Wirtschaft

München (ots) - Intelligente, automatisierte Sicherheitslösungen,innovativer Schutz für Webanwendungen, Echtzeit-Analyse vonKennzahlen und bessere Effizienz an der EdgeAkamai (NASDAQ: AKAM), Anbieter der Intelligent Edge Platform zursicheren Bereitstellung digitaler Erlebnisse, gab heute umfassendeVerbesserungen seiner Plattform bekannt. Für alle Unternehmen, diedie Akamai Intelligent Edge Platform zur sicheren Bereitstellungcloud- und webbasierter Anwendungen nutzen, heißt das: mehrEinblicke, mehr Flexibilität und höhere Qualität. Die neuenFunktionen im Überblick:- Gesteigerte Ausfallsicherheit von Anwendungen dankautomatisiertem Schutz, optimierten Workflows und Unterstützungzusätzlicher Anwendungen und Nutzungsszenarien- Verbesserte Transparenz und umfassende Kennzahlen für eineeinfache Priorisierung, optimierte Entscheidungsfindung undgrößeren Geschäftserfolg- Deutliche Kosteneinsparungen bei der Übertragung über PublicClouds sowie gesteigerte Performance, Sicherheit und Qualitätbeim TV-Streaming- Leistungsstarke APIs und Automatisierung für Entwickler sowieVereinfachung komplexer Aufgaben für flexibleEntwicklungspraktiken"Je weiter Unternehmen ihren Betrieb und ihre Anwendungen in dieCloud verlagern, desto wichtiger ist die richtige Balance zwischenSicherheit und Flexibilität. Hierbei wird jedoch viel zu oft aufpunktuelle Lösungen gesetzt, anstatt eine umfassende digitaleStrategie zu verfolgen. Unternehmen benötigen von ihrenServiceprovidern mehr Einblicke, mehr Flexibilität und höhereQualität, um eine solche Strategie kostengünstig umzusetzen", erklärtAri Weil, Vice President of Product Marketing bei Akamai. "Akamaibietet innovative Funktionen, mit denen Unternehmen die immer neuenHerausforderungen, Bedrohungen und den Wettbewerbsdruck in den Griffbekommen."Sichere Nutzung des InternetsAkamai führt neue Funktionen ein, um die Risiken zu minimieren,die die Bedrohungen aus dem Internet mit sich bringen. Gleichzeitiggehen immer mehr Unternehmen in die Cloud und die Verbreitung desZero-Trust-Modells nimmt zu. Botnets werden immer größer undkomplexer und nutzen künstliche Intelligenz, um Webanwendungenanzugreifen. Deshalb benötigen Sicherheitsexperten Tools, dieverschiedene Erkennungsmethoden einsetzen, wie z. B. statistischeAnalyse des Nutzerverhaltens, Sensoreingaben vernetzter Geräte undlaufende Updates zum Reputations-Scoring.Die neue Version der Edge-Sicherheitsplattform enthält vieleVerbesserungen zur besseren Geschäftsanalyse über optimierteWorkflows sowie Echtzeit- und Verlaufsberichte. Damit können Kundenbesser nachvollziehen, welche Auswirkungen Hackertechniken wieBotnets auf geschützte Endpoints haben. Automatisierter Schutz undintegrierte API-Sicherheit sorgen für mehr Flexibilität und stellensicher, dass sämtliche Webanwendungen geschützt sind. Darüber hinausgewährleisten neue Client Connectors den sicheren Anwendungszugriffan allen Standorten. Außerdem hat Akamai seine Plattform auchhinsichtlich der sofortigen Abwehr von DDoS-Angriffen ausgebaut undKapazität sowie regionale Abdeckung erweitert.Erfüllen Sie Performance- und Budgeterwartungen in der CloudZusätzlich führt Akamai neue Funktionen ein, mit denen Entwicklerherausragende Nutzererlebnisse schaffen können, bei gleichzeitigerEinhaltung höchster Cybersicherheit. Die Akamai Intelligent EdgePlatform umgibt und erweitert Unternehmens- und Cloudlösungen, damitUnternehmen bei der kosteneffizienten Umsetzung ihrerMigrationsstrategien von Ausfallsicherheit und hoher Qualitätprofitieren.Nun erhalten Kunden, die bei "Cloud Delivery" auf Akamai setzen"Real-User-Insights", um mit diesen Kennzahlen die Auswirkungen zutesten, die die Änderungen einer Webseite auf das Nutzererlebnishaben. Mit diesen Einblicken können Unternehmen automatisiertePerformance- und Qualitätsverbesserungen implementieren, dieBereitstellungseffizienz steigern, das Rendern beschleunigen undFehler beseitigen, die das Nutzererlebnis beeinträchtigen. Darüberhinaus bietet Akamai jetzt Support für föderiertes Development,Container-Umgebungen und Mikroservice-Architekturen, damit EntwicklerSeitenänderungen und Akamai-Konfigurationen testen können, bevor siesie implementieren.Der Weg zu Videostreaming in TV-Qualität bei jeder SkalierungFür Medienunternehmen wird die Nutzung des Internets zurBereitstellung von Streamingerlebnissen in TV-Qualität immerwichtiger. Akamai entwickelt Lösungen, die das Streaming vonverschiedenen Netzwerken vereinfachen und die entsprechenden Kostenreduzieren. Das beinhaltet auch Szenarien, in denen Inhalte vonCloudanbietern gehostet werden - bei gleichzeitiger Verbesserung derÜbertragungsqualität. Mit Akamai Direct Connect erreichen Kundenzuverlässige, sichere und kosteneffiziente Übertragungen linearerVideos auf der First Mile. Dieses Plattformupdate unterstützt darüberhinaus dank Common Media Application Format (CMAF) ultraniedrigeLatenzen für Live- und lineares Streaming, die in der Regel nur einbis zwei Sekunden hinter klassischen Übertragungsmethoden liegen.Außerdem kann Akamai Cloud Wrapper bei Kunden, die Public Cloudsnutzen, die Flexibilität steigern, für eine bessereNetzwerkentlastung sorgen und die Übertragungskosten reduzieren.Diese Plattformupdates sind besonders für Anbieter nützlich, dieimmer mehr Content-Workflows in die Cloud verlagern.Um mehr über die Updates der Akamai Intelligent Edge Platform vomHerbst 2018 zu erfahren, besuchen Sie die Akamai-Website unterwww.akamai.com/October2018.Über Akamai®Als weltweit größte und renommierteste Plattform für dieCloudbereitstellung unterstützt Akamai seine Kunden dabei, einoptimales und sicheres digitales Erlebnis bereitzustellen - auf jedemGerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Die global verteilte Plattformbietet mit über 240.000 Servern in 130 Ländern eine unvergleichlicheSkalierung, mit deren Hilfe Kunden überlegene Performance undunübertroffenen Bedrohungsschutz erhalten. Das Portfolio von Akamaiin Bezug auf Website- und App-Performance, Cloudsicherheit undUnternehmenszugriffs- sowie Videobereitstellungslösungen wird durcheinen herausragenden Kundenservice und Rund-um-die-Uhr-Überwachungunterstützt. Um zu erfahren, warum führende Finanzinstitute,E-Commerce-Unternehmen, Medien- und Unterhaltungsanbieter sowieRegierungsorganisationen auf Akamai vertrauen, besuchen Siewww.akamai.de, https://blogs.akamai.com oder @Akamai auf Twitter(https://twitter.com/Akamai).Erklärung von Akamai im Rahmen des US-amerikanischen PrivateSecurities Litigation Reform ActDiese Veröffentlichung enthält Informationen zu zukünftigenErwartungen, Plänen und Perspektiven der Unternehmensleitung vonAkamai, die Prognosen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen desUS-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995umfassen. 