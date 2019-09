Update 1: DER Touristik bringt Thomas Cook-Gäste auch von den Balearen zurück nach Hause / Nach Dominikanischer Republik weiterer Auftrag des Insolvenzversicherers Zurich

Frankfurt/Main (ots) - Update 17:30 Uhr. Auch in der wichtigenDestination Balearen wird sich die DER Touristik um die Urlaubsgästedes insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook Deutschland kümmern.Wie die DER Touristik am Freitagnachmittag mitteilte, hat Zurich, derInsolvenzversicherer von Thomas Cook Deutschland, die DER Touristikbeauftragt, auch die Rückreise der betroffenen Gäste von den Balearennach Deutschland zu organisieren. Zuvor war die DER Touristik von derInsolvenzversicherung bereits für die Rückreisen aus derDominikanischen Republik beauftragt worden.Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe, sagt: "Jetztkommt es auf schnelle, unkomplizierte Hilfe für die Urlauber an.Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, alle Urlauber vonden Balearen und aus der Dominikanischen Republik pünktlich und ohneProbleme nach Hause zu bekommen."Die DER Touristik setzt für die Rückreisen der Urlauber ihreZielgebietsagenturen auf den Balearen und in der DominikanischenRepublik ein. Alle Pauschalreise-Kunden von Thomas Cook Deutschland,die sich aktuell in diesen Zielgebieten befinden, werden ihreTransferinformationen über die Zielgebietsagentur der DER Touristikerhalten. Unterstützung erhalten die Reisenden durch die DERTouristik beim Check-out aus dem Hotel, beim Transfer vom Hotel zumFlughafen und beim Check-in für den Rückflug.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell