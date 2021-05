Upcycling statt Wegwerfen / Die Salz- und Pfeffermühlen der Nature Kollektion von Peugeot Saveurs

Metelen (ots) - Der Gedanke an Nachhaltigkeit bestimmt immer mehr den Einkauf von Lebensmitteln. Höchste Zeit, dass auch die zum Kochen verwendeten Werkzeuge diesem Anspruch gerecht werden. Aus diesem Grund hat der Gewürzmühlen-Pionier Peugeot Saveurs nachhaltige Salz- und Pfeffermühlen entwickelt, die durch Upcylcing hergestellt werden: die Nature Kollektion.Nature Kollektion: Nachhaltige Mühlen dank UpcyclingIn der Qualitätskontrolle wurden bislang bestimmte Mühlenteile ausgesondert, weil sie sichtbare Unebenheiten aufgewiesen haben - sei es durch ungewollte Stöße während des Produktionsprozesses oder durch natürliche Unregelmäßigkeiten wie Astlöcher. Peugeot Saveurs sagt nun: Schluss damit. Anstatt die augenscheinlich unperfekten Mühlenteile aus französischem Buchenholz auszusortieren, werden sie mithilfe eines speziell entwickelten Upcycling-Verfahrens zu neuem Leben erweckt: der Peugeot Saveurs Nature Kollektion.Von imperfekt zu perfekt: Das Herstellungsverfahren der Nature SerieUm aus den fehlerhaften Mühlenteilen neue und natürlich schöne Produkte herzustellen, hat Peugeot Saveurs ein spezielles Bearbeitungsverfahren entwickelt. Zunächst erfolgt die Sandstrahlung der Teile mit zerkleinerten Nussschalen. Diese Technik verleiht dem Holz ein einzigartiges, wunderschön schlichtes Aussehen und eine besondere raue Haptik. Dieser Bearbeitungsschritt findet in einer Werkstatt für die berufliche Eingliederung statt. Aufgrund des ursprünglichen Aussehens und der Struktur wird jedes Stück dadurch zum Unikat. Anschließend wird ein ökologischer Lack pflanzlichen Ursprungs aus Leinöl und Carnaubawachs aufgetragen, um das Holz zu schützen und seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.Neu seit Mai: Die Nature Dark Salz - und PfeffermühlenIm Mai bekommt die Nature Familie Zuwachs: die Nature Dark Salz- und Pfeffermühle. Das Besondere: Anstatt aus hellen Buchenholz-Mühlenteilen wird die Nature Dark Kollektion aus schokoladenbraun lackierten Mühlenteilen hergestellt, die im Zuge der strengen Qualitätskontrolle aussortiert wurden. Dadurch erhalten sie ihren rauchig braunen Farbton, der so einzigartig, schroff und imperfekt schön wie die Natur selbst ist.Die Nature und Nature Dark Salz- und Pfeffermühlen gibt es als Modell Bistro in der Größe von 10 Zentimetern sowie als Modell Paris in den Größen 12, 18, 22 und 30 Zentimeter. Erhältlich zum UVP von 25,90 Euro bis 55,90 Euro im Handel oder online unter de.peugeot-saveurs.com. Weitere Informationen und hochauflösendes Bildmaterial zur Nature Kollektion finden gibt es hier: Infos & Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1gPfCipVrOBj5kx9Dmfq4BvR8iZTRTQoX)Wussten Sie schon.......dass die Familie Peugeot - noch bevor sie Autos baute - die Tischpfeffermühle für den Hausgebrauch einführte? Das war im Jahre 1874. Heute verlassen täglich über 10.000 Gewürzmühlen das Peugeot Saveurs Werk im französischen Jura. Die Mühlen mit dem Löwen sind weltbekannt und nicht mehr aus unseren Küchen wegzudenken. Die Herstellung ist durch lokales Know-How und Präzision geprägt, aber auch durch den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.Weitere Informationen zur Geschichte und der vielfältigen Produktwelt von Peugeot Saveurs gibt es hier: Infos & Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1gPfCipVrOBj5kx9Dmfq4BvR8iZTRTQoX)Pressekontakt:JOA concept + communicationMarco Joamarco@joa-concepts.com0176 243 00 951Original-Content von: Peugeot Saveurs, übermittelt durch news aktuell