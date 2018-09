Upco International Aktie: Gute Aussichten!

Der letzte Kurssprung bei Upco International verbreitet große Hoffnungen bei den Anlegern. Nachdem die Aktie des Unternehmens sich am Freitag um satte 43,6 Prozent auf 0,28 Euro verbessern konnte, sieht es auch für die nächsten Tage nicht schlecht aus. Bleiben die Käufer am Ball, könnten sie nur mit etwas mehr Druck schon am Montag das bisherige Jahreshoch bei 0,29 Euro erreichen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.