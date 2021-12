Upco-Aktie: Kein Grund zum Feiern!

Am Dienstag gab es an den Börsen mal wieder viele Verlierer und nur wenige Gewinner zu sehen. Zu letzteren gesellte sich die Upco-Aktie – zumindest auf den ersten Blick. Zugewinne von 20 Prozent sehen hervorragend aus, gerade in diesen unsicheren Zeiten.

Allerdings kommen solche Bewegungen bei dem Pennystock schnell mal zustande und es kann auch genauso schnell wieder in die andere Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung