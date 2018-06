Up to date hoch zwei: Kompaktes Informationsangebot rund um das Leben mit Hämophilie (FOTO)

Berlin (ots) -Ab sofort können Ärzte Patienten mit Bluterkrankheit und ihrenAngehörigen zwei Webseiten empfehlen, die Fragen zu jeder Lebensphasemit Hämophilie sicher beantworten.- Die in Kooperation mit einem Experten konzipierte Webseitewww.meine-haemophilie.de vermittelt Informationen zurBluterkrankheit nach Lebenssituationen und bietetalltagstaugliche Hilfestellungen für Patienten und Angehörige.- Durch den Re-Launch der Webseite www.berufe-haemophilie.deerhalten insbesondere jugendliche Hämophilie-PatientenUnterstützung in Fragen der Vereinbarkeit von Beruf undErkrankung.Patienten mit Hämophilie profitieren maßgeblich von modernenHämophilie-Therapien und können dank dieser ein weitgehend normales(Arbeits-)Leben führen. Aufgrund der lebenslang bestehenden Krankheitstellen sich jedoch in jeder Lebensphase neue Fragen. Mit demService- und Informationsportal www.meine-haemophilie.de gibt PfizerDeutschland Patienten mit Hämophilie in jeder Lebenssituation undjeden Alters sowie ihren Angehörigen und Betreuern Antworten darauf.Dabei orientiert sich die Webseite thematisch an den Bedürfnissen derPatienten, die die inhaltlichen Schwerpunkte selbst mittels einerUmfrage festgelegt haben:Dazu zählen Informationen zur Bluterkrankheit selbst, aber auch zuErnährungs- und Sportthemen, zu juristischen Fragen und zu aktuellenLifestyle-Angeboten. Zudem gibt es im Download-Bereich hilfreicheMaterialien: Impfkalender, Zollbescheinigungen und digitaleKinderbücher sind dabei nur ein Ausschnitt des gesamten Angebots.Auch werdende Eltern und Konduktorinnen finden auf der Webseiteausführliches Informationsmaterial. Alle Inhalte stehen zudem mobiloptimiert für unterwegs bereit.Durchblick im Jobdschungel mit www.berufe-haemophilie.deHämophilie-Patienten müssen aufgrund ihrer verstärktenBlutungsneigung und der erhöhten Gefährdung der Gelenke bei derBerufswahl verschiedene Risikofaktoren gut abwägen. Pfizer bietetPatienten in dieser Lebensphase seit einigen Jahren Unterstützungüber die Webseite www.berufe-haemophilie.de. Gemeinsam mitHämophilie-Behandlern und einer Berufsberatungs- und psychosozialenBetreuungsstelle für Menschen mit Hämophilie wurden alle derzeitverfügbaren Ausbildungsberufe Deutschlands hinsichtlich ihresgesundheitlichen Risikos für hämophile Menschen bewertet undaktualisiert.Mithilfe einer Suchfunktion und Ampelsystem-Bewertung können sichBesucher der Webseite gezielt über die Eignung/Nicht-Eignungverschiedener Berufe für Menschen mit Hämophilie informieren. Eineintuitive Benutzerführung und das Zusammenstellen der favorisiertenBerufe mittels Herz-Buttons erleichtern die finale Entscheidung. ImService-Bereich unterstützen zudem arbeitsrechtliche Informationenbeim Einstieg in das Berufsleben. Wie schon www.meine-haemophilie.deist die Webseite für den mobilen Gebrauch optimiert.Beide Webseiten sind aufgrund ihrer breiten Informationsvielfaltideale Plattformen, um den individuellen Informationsbedürfnissen derPatienten und ihrer Angehörigen Rechnung zu tragen.Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere WeltWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren undvertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige derweltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte.Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte imGeschäftsjahr 2017 einen Gesamtumsatz von 52,5 Milliarden US-Dollar.In Deutschland beschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter andrei Standorten: Berlin, Freiburg und Karlsruhe.Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationUlrike GrossheimLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell