Up Global Sourcing: Bitte unbedingt beachten

An der Börse London notiert die Aktie Up Global Sourcing am 08.10.2019, 11:48 Uhr, mit dem Kurs von 72.67 GBP. Die Aktie der Up Global Sourcing wird dem Segment "Händler" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Up Global Sourcing einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Up Global Sourcing jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 114,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Up Global Sourcing damit 117,13 Prozent über dem Durchschnitt (-2,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -9,01 Prozent. Up Global Sourcing liegt aktuell 123,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,93 ist die Aktie von Up Global Sourcing auf Basis der heutigen Notierungen 86 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Händler" (64,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Up Global Sourcing weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,22 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Händler") von 3,89 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,33 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.