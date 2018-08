Uob-Kay Hian: Was ist jetzt angebracht?

Per 17.08.2018 wird für die Aktie Uob-Kay Hian am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 1,26 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investment Banking & Brokerage".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Uob-Kay Hian entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Uob-Kay Hian mit einer Rendite von -3,37 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Institutional Financial Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,91 Prozent. Auch hier liegt Uob-Kay Hian mit 14,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Uob-Kay Hian weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Institutional Financial Svcs") von 4,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,1 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uob-Kay Hian-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,36 SGD mit dem aktuellen Kurs (1,26 SGD), ergibt sich eine Abweichung von -7,35 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (1,29 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Uob-Kay Hian-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.