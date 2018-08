Uob-Kay Hian: Ist das wirklich wahr?

Uob-Kay Hian weist zum 08.08.2018 einen Kurs von 1,26 SGD an der BörseSingapore auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Uob-Kay Hian einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Uob-Kay Hian jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Uob-Kay Hian mit einer Rendite von -3,37 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Institutional Financial Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,16 Prozent. Auch hier liegt Uob-Kay Hian mit 14,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,14 liegt Uob-Kay Hian unter dem Branchendurchschnitt (44 Prozent). Die Branche "Institutional Financial Svcs" weist einen Wert von 21,71 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Uob-Kay Hian beläuft sich mittlerweile auf 1,36 SGD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,26 SGD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,35 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,3 SGD. Somit ist die Aktie mit -3,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".