Unzulässige Gesundheitswerbung von Kellogg: foodwatch legt Beschwerde bei Werberat ein

Berlin (ots) - Die Verbraucherorganisation foodwatch hat demLebensmittelkonzern Kellogg unzulässige Gesundheitswerbung fürFrühstücksflocken vorgeworfen und eine entsprechende Beschwerde beimDeutschen Werberat eingereicht. Kellogg bewirbt mehrereMüsli-Produkte mit dem Versprechen "no added sugar" (ohneZuckerzusatz) - obwohl diese mit Dattelpaste gesüßt sind, welcheüberwiegend aus Zucker besteht. Dies ist laut foodwatchVerbrauchertäuschung und ein Verstoß gegen die europäische Verordnungzu Gesundheitswerbung. Hersteller dürften demnach nur dann mit demVersprechen "ohne Zuckerzusatz" werben, wenn das betroffene Produktkeine zugesetzte Zuckerart "oder irgendein anderes wegen seinersüßenden Wirkung verwendetes Lebensmittel enthält". In denNiederlanden hat der dortige Werberat bezüglich der gleichenProduktlinie einen Verstoß gegen die besagte EU-Verordnungfestgestellt und die Werbung von Kellogg kritisiert."Kellogg tischt uns Verbraucherinnen und Verbrauchern eine dreisteWerbelüge auf und schert sich offenbar nicht um europäischeVorgaben", erklärte Manuel Wiemann von foodwatch. "Wenn 'ohneZuckerzusatz' auf einem Produkt steht, darf auch kein Zuckerzusatzdrin sein. Auch wenn Dattelpaste gesund klingt - in den Flockenlandet sie nur wegen des Zuckergehalts. Der Deutsche Werberat mussKellogg in die Schranken weisen und die Werbelüge stoppen!"Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden bewirbt Kelloggseine sogenannten Crunchy Müslis in den Sorten "Apricot & PumpkinSeed", "Coconut & Cashew" sowie "Cacao & Hazelnut" mit demVersprechen "no added sugar" ("ohne Zuckerzusatz"). In denNiederlanden hatte der dortige Werberat sich bereits mit derProduktlinie befasst. In diesem Rahmen rechtfertigte Kellogg seineWerbung damit, dass die zugefügte Dattelpaste für die Konsistenz desProdukts verwendet würde und nicht in erster Linie zum Süßen desProdukts. Der niederländische Werberat bezweifelte dies in seinemUrteil: Die Dattelpaste trage zu einem Großteil dazu bei, dass dieCrunchy Müslis zu 12 bis 15 Gramm pro 100 Gramm aus Zucker bestünden.Deswegen sei die Werbeaussage "no added sugar" (ohne Zuckerzusatz)laut dem niederländischen Werberat nicht zulässig. Der DeutscheWerberat müsse diesem Votum folgen, so foodwatch.Der Deutsche Werberat besteht aus Akteuren der Werbe- undLebensmittelwirtschaft. Er entscheidet über Verstöße gegen seineneigens formulierten Verhaltenskodex. Dazu gehören spezielle Regeln zuLebensmitteln, zu Kinder- und Alkoholwerbung sowie Werbung mitherabwürdigenden oder diskriminierenden Inhalten. Gemäß der"Verhaltensregeln Lebensmittel" möchte der Werberat zudem"sicherstellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich derLebensmittelwerbung eingehalten werden" und verweist auch"insbesondere" auf die EU-Verordnung zu Gesundheitswerbung fürLebensmittel. Von insgesamt 357 geprüften Werbemaßnahmen im erstenHalbjahr 2019 kritisierte das Gremium 67 Fälle. In fünf Fällen wurdenöffentliche Rügen ausgesprochen, weil sich die Unternehmen zunächstnicht einsichtig zeigten.Weiterführende Links:- Beschwerde beim Deutschen Werberat: www.t1p.de/j4qs- Produktfoto von Kellogg Crunchy-Müslis: www.t1p.de/h3ao- Urteil des niederländischen Werberats zu Kellogg(niederländisch):http://ots.de/jU1x0d- Deutsche Übersetzung des Werberat-Urteils (von foodwatch):www.t1p.de/9phbPressekontakt:foodwatch e.V.Dario SarmadiE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell