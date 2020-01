Unwürdig / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Gedenken in Yad Vashem

Mainz (ots) - Es war eine besondere Herausforderung für Frank-Walter Steinmeier.Als erstes deutsches Staatsoberhaupt durfte der Bundespräsident in Yad Vashemsprechen, und er hat diese Herausforderung gemeistert. 75 Jahre nach derBefreiung von Auschwitz steht nicht mehr allein die Anerkennung der historischenSchuld der Deutschen im Zentrum des Erinnerns. Man kann nicht des industriellenMassenmords an den europäischen Juden gedenken, ohne sich mit aller Macht gegenden aufkeimenden Antisemitismus zu stellen. Eines alltäglichen Antisemitismusund eines monströsen, der sich in rechtsterroristischen Anschlägen wie in Halleentlädt. Eine Aufgabe, zu der der Bundespräsident zwar für uns sprechen, die erden Bürgern aber nicht abnehmen kann. Nie zuvor allerdings ist der Holocaustpolitisch so instrumentalisiert worden wie bei der Gedenkfeier in Yad Vashem.Ungut war schon der Streit im Vorfeld zwischen den Gedenkstätten Auschwitz undYad Vashem. Übel war das nationalistisch motivierte Fernbleiben des polnischenPräsidenten Andrzej Duda. Infam aber war der Auftritt Wladimir Putins, der YadVashem regelrecht missbrauchte. Für seine unhaltbare These, wonach polnische,ukrainische und lettische Kollaborateure "oftmals grausamer agierten als dieDeutschen". Und selbst der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahumachte vor der Instrumentalisierung des Gedenktages nicht halt. Indem er diesenPutin wie einen Superstar umgarnte, um auf dem Höhepunkt seiner persönlichenpolitischen Krise die russischstämmigen Israelis für sich zu gewinnen. Wieunwürdig.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4500952OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell