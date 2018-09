Unwissenheit und Verjährung / Auftakt im Musterprozess gegen Volkswagen

Braunschweig (ots) - Mehr als 2000 Anleger, darunter vieleinstitutionelle Investoren, fordern rund 9,5 Milliarden Euro vomVW-Konzern. Sie wollen Schadensersatz für die Kursverluste und denWertverlust beim Weiterverkauf der Aktien, der sie traf nachdem derAbgas-Skandal publik wurde.Die Verfahren, bei denen die mzs Rechtsanwälte mehrere Hundertenttäuschte Anleger vertritt, ruhen bis zum Ausgang des Prozesses,der am heutigen Montag vor dem OLG Braunschweig begonnen hat und alsKapitalanleger-Musterverfahren geführt wird.In dem Mammutprozess, der zunächst 13 Prozesstage bis Dezember2018 im Congress Saal der Stadthalle Braunschweig umfasst, wird esvor allem darum gehen, herauszufinden, was wer und vor allem wannüber die Abgas-Manipulationen wusste.Dr. Thomas Meschede, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrechtder mzs Rechtsanwälte, hat den ersten Prozesstag live als Vertreterzahlreicher Beigeladenen verfolgt.Etwa die Hälfte der Ansprüche sind verjährtEine bedeutsame Mitteilung machte das Gericht gleich zu Beginn:Schadensersatzansprüche für Aktionäre, die bis zum 9. Juli 2012getätigt wurden, sind nach 'vorläufiger Würdigung' verjährt.Das heißt: Nach der ersten Einschätzung des Senats könnten somitgut ein Drittel bis die Hälfte der Schadensansprüche in Höhe voninsgesamt rund 9 Milliarden Euro verjährt sein. "Es galt damals dieVerjährungsfrist für Schadensersatzansprüche von drei Jahren nachZeichnung - kenntnisunabhängig. Das änderte sich erst 2015",erläutert Dr. Meschede. Die Einschätzung des Gerichts sei daher nichtüberraschend gewesen - aber dennoch nicht minder ärgerlich für diebetroffenen Kläger.Insider-Information erst ab Mai 2014Eine weitere bedeutsame Feststellung des Gerichts kam gleich zuBeginn: Eine ad-hoc bekanntzugebende Insider-Information könne nachvorläufiger Auffassung des Gerichts erst ab Veröffentlichung derICCT-Studie im Mai 2014 zu erkennen sein. Denn bis dahin sei ausSicht von VW kaum davon auszugehen gewesen, dass dieAbgas-Manipulationen überhaupt aufgedeckt werden würde. Schließlichgab es bis dahin noch kaum Testmöglichkeiten des Stickoxidausstoßesim Fahrbetrieb. Damit habe das Thema noch keine Kursrelevanzbesessen."Diese Feststellung wird noch für Diskussionsstoff sorgen", istsich Dr. Meschede sicher. "Dass die Feststellung einerVeröffentlichungspflicht für den Zeitraum vor Bekanntwerden derICCT-Studie schwierig werden könnte, war uns allerdings vonvornherein klar. Schließlich wurden die Abweichungen desStickoxid-Ausstoßes zwischen Testbetrieb und Fahrbetrieb erst nachdiese Studie Gegenstand der Untersuchungen der US-amerikanischenBehörden."Verzögerung des VerfahrensFür Verzögerung sorgt das Fehlen der Stellungnahme der ebenfallsverklagten Porsche SE."Die Stellungnahme fehlt noch, da Porsche erst im Juni diesesJahres als Musterbeklagte in das Verfahren eingetreten ist",erläutert Meschede. Das Verfahren startet also bereits mit derAnkündigung, dass es sich im Ablauf verzögern wird, da Porschezunächst noch seine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Musterklagebei Gericht abgeben muss.Über die mzs Rechtsanwälte GbRmzs Rechtsanwälte, Düsseldorf, ist eine der größten Fachkanzleienfür Bank- und Kapitalmarktrecht in Deutschland. Im Jahr 1954 vonRechtsanwalt Anton Werner Kortländer gegründet, wird die Kanzlei seit2011 von den Rechtsanwälten Gustav Meyer zu Schwabedissen, MartinWolters, Dr. Jochen Strohmeyer, Dr. Thomas Meschede und Arne PodewilsLL.M. geführt. Derzeit beraten 10 Anwälte, darunter 8 Fachanwälte fürBank- und Kapitalmarktrecht, Finanzdienstleister, Anleger undVertriebe. 2016 und 2017 wurden die Kanzlei und Rechtsanwalt GustavMeyer zu Schwabedissen persönlich vom US-Verlag "Best Lawyer" in dieListe der "Besten Anwälte Deutschlands" im Bereich Kapitalmarktrechtaufgenommen.Weitere Informationen zu mzs Rechtsanwälte finden Sie unterwww.mzs-recht.de.Pressekontakt:Dr. Thomas MeschedeRechtsanwaltFachanwalt für Bank- und KapitalmarktrechtmzsRechtsanwälteGoethestraße 8-1040237 DüsseldorfTelefon: +49 (0) 211 69002 0Durchwahl: +49 (0) 211 69002 68Telefax: +49 (0) 211 69002 91E-Mail: meschede@mzs-recht.deweb: www.mzs-recht.deOriginal-Content von: mzs Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell