Nach Unwetter im Ruhrgebiet: DEVK begutachtet Hagelschäden mit Scannern

Köln (ots) - Heftige Gewitter mit Hagel sind in der Nacht vom 29.auf den 30. Mai über das westliche Ruhrgebiet gezogen. Die DEVKVersicherungen helfen betroffenen Autofahrern mit mobilenHagelscannern, damit die Besichtigung schneller geht.In Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Bottrop und Gladbeckhaben die jüngsten Sommergewitter mit Sturm und Hagel vor allem vieleFahrzeuge beschädigt. Bereits über 2.000 DEVK-Versicherte haben einenSchaden an ihrem Pkw gemeldet. Bis zu vier Zentimeter großeHagelkörner haben Dellen im Blech hinterlassen, Äste sind aufAutodächer gekracht. Solche Schäden übernimmt dieKfz-Teilkaskoversicherung. "Je schneller sich ein Geschädigter beiuns meldet", so Peter Boecker, Abteilungsleiter Kraftfahrtschaden beider DEVK, "desto schneller bekommt er den Schaden von uns ersetzt."Dreimal schnellere RegulierungSeit Donnerstag, den 1. Juni, laufen im RuhrgebietSammelbesichtigungen für vom Hagelschlag betroffene Fahrzeuge.DEVK-Mitarbeiter nehmen die Versicherten in Empfang und versorgen siemit Getränken, während DEVK-Sachverständige die Autos begutachten.Die DEVK greift dabei bundesweit auf eigene Sachverständige zu, dieregional zusammengezogen werden. Zusätzlich kommt modernste Technikzum Einsatz: Die DEVK verfügt über zwei mobile Hagelscanner. Hiermitwerden die Beschädigungen an den Fahrzeugen im 5-Minuten-Takterfasst. Die Geräte vermessen optisch die Autooberfläche und scanneninnerhalb weniger Minuten alle Dellen. Erstmals setzt die DEVK imRuhrgebiet den neuen Scanner "Colibri" ein. Er erkennt Hageldellenauf der gesamten Karosserie schon während der Durchfahrt inSchrittgeschwindigkeit und dokumentiert die Beschädigungen auf einemTablet-PC. Das macht den Prozess der Schadenregulierung dreimalschneller als das manuelle Dellenzählen. "Der Kunde bekommt dasGutachten sofort ausgehändigt", erklärt Peter Boecker, "und kann dannin Ruhe entscheiden, ob er möchte, dass ein Profi die Dellen wiederausbeult, oder ob er fiktiv abrechnen will - also lieber eineEntschädigungszahlung annimmt."Ausbeulen oder AustauschDie Reparatur ist Handarbeit: Die Dellen im Blech können von innenmit Spezialwerkzeug herausgedrückt oder mit einem aufgeklebten Pinvon außen herausgezogen werden. Diese Methode ist besonders schonendfür das Fahrzeug, da der Original-Fahrzeuglack erhalten bleibt. "Jenachdem, wie das Auto zum Wind stand", weiß Peter Boecker, "sind oftnur einzelne Teile der Karosserie beschädigt - manchmal nur eineFahrzeughälfte." Wenn Ausbeulen nicht mehr hilft, zahlt die DEVK denEinbau von Neuteilen. Durchschnittlich dauert eineHagelschadenreparatur ein bis drei Tage. Die DEVK-Partnerwerkstättenstellen den Versicherten in dieser Zeit kostenlos einen Ersatzwagenzur Verfügung.DEVK-Versicherte können ihren Hagelschaden rund um die Uhr unterder Telefonnummer 0800 4 858 858 melden. Vertragsinformationen gibtes unter 0800 4 757 757. Beide Rufnummern sind gebührenfrei aus demdeutschen Telefonnetz erreichbar.Fotos finden Sie hier:http://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_101120.jspSeit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund 4Millionen Kunden mit über 14 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln mehr als 6.000 Mitarbeiterdie Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sinddie Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-,fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:Kontakt: DEVK Versicherungen, Eva Maria Pfeiffer, Riehler Straße 190,50735 Köln, Tel. 0221 757-2142, E-Mail: evamaria.pfeiffer@devk.de