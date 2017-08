Unwetter in Italien: Mehrere hundert Hilferufe / Schadensbilanz der ADAC Auslandsnotrufstation / Mehrzahl der betroffenen Urlauber beklagt Fahrzeugschäden / Eine Person von umgestürztem Baum verletzt

München (ots) - Laut ADAC Auslandsnotrufstation in Monza sind vonden Unwettern in den Regionen am Gardasee und im Großraum Venedigmehrere Campingplätze betroffen. Umgestürzte Bäume undHageleinschläge haben Pkw, Wohnmobile und Wohnwagen zum Teil schwerbeschädigt. Die Einsatzkräfte vor Ort sind unter Hochdruck dabei,Campingplätze und Zufahrten frei zu räumen sowie das Abschleppen derbeschädigten Fahrzeuge zu ermöglichen.In der ADAC Auslandsnotrufstation in Monza haben sich bis heuteMittag 12 Uhr mehrere hundert Unwetteropfer gemeldet. Meist handeltes sich um Fahrzeugschäden. Eine Person wurde auf einem Campingplatzbei Venedig von einem umgestürzten Baum schwer verletzt und perHubschrauber in ein Krankenhaus in der Region gebracht. Für rund 100Unwetteropfer wird derzeit Hilfe vom ADAC organisiert.Aufgrund der Ausnahmesituation ist aktuell auch die telefonischeErreichbarkeit der ADAC Auslandsnotrufstation in Monza starkeingeschränkt. Die ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, die in Europazehn Notrufstationen betreibt, erklärte, dass alle Abschleppdienstein den betroffenen Regionen im Einsatz sind, um schnellstmöglicheHilfe zu gewährleisten.Es wird um Verständnis gebeten, dass die Wartezeiten für einenAbschleppwagen aufgrund der hohen Auslastung derzeit nur schwervorhergesagt werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass vieleWerkstätten in Italien am Wochenende sowie am kommenden Dienstagwegen eines Feiertages geschlossen sind. Alle Betroffenen, die sichnicht in einer akuten Notsituation befinden, sollten ihr Anliegenwenn möglich per E-Mail an notrufitalien@adac.de zu schicken, um dieTelefonleitungen für Notfälle frei zu halten.2016 wurden in den zehn ADAC Auslandsnotrufstationen rund 195.000Kfz-Schadenfälle bearbeitet. Zu den größten Hilfezentralen im Auslandgehören Barcelona, Lyon und Monza. Neben Deutsch sprechen die rund250 Mitarbeiter auch die jeweilige Landessprache. Alle Stationen sinddas ganze Jahr über besetzt. Die ADAC Auslandsnotrufstationen sindzentral aus den jeweiligen Urlaubsländern erreichbar unter derTelefonnummer: +49 89 22 22 22.Diese Presseinformation finden Sie mit Fotos sowie einer Grafikonline unter presse.adac.de. Folgen Sie uns auch untertwitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel.: (089) 7676-3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell