Frankfurt am Main (ots) -Für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Finanztest (10/2019) hatStiftung Warentest insgesamt 303 Familientarife fürPrivathaftpflichtschutz von 84 Versicherern bewertet. Dabei wurde dieHelvetia Privathaftpflichtversicherung Komfort mit dem Baustein Plusmit "SEHR GUT (1,0)" ausgezeichnet.Die Helvetia Privathaftpflichtversicherung Komfort mit demBaustein Plus überzeugte die Tester mit zusätzlichen weitgehendenLeistungen für die ganze Familie und erhielt dafür das Prädikat "SEHRGUT (1,0)". Unter anderem wurden wertvolle Deckungserweiterungen fürImmobilienbesitzer, Mieter und Arbeitnehmer als klare Pluspunktegewertet. Auch die Forderungsausfalldeckung, das Mitversichern vongemieteten und geliehenen Sachen sowie die integriertePedelec-Versicherung waren Gründe dafür, den Helvetia-Tarif zu denbesten getesteten Privathaftpflichtangeboten zu zählen.Laut Stiftung Warentest zählt die private Haftpflichtversicherungzu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Schließlich können schonkleine Fehler oder Unachtsamkeiten zu erheblichen Sach- undPersonenschäden Dritter führen. Für einen unversicherten Verursacherkönnen die Folgen solcher Schäden im schlimmsten Fall denfinanziellen Ruin bedeuten.Um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sich im scheinbarunübersichtlichen Dschungel von Angeboten zurechtzufinden, hatStiftung Warentest 303 Jahresverträge für Privathaftpflichtschutz von84 Versicherern genau unter die Lupe genommen und nach strengenKriterien bewertet. Um im aktuellen Test überhaupt punkten zu können,mussten die Tarife eine Versicherungssumme von pauschal mindestens 10Millionen Euro beinhalten und Versicherte ohne Selbstbehalt vomgesamten Schaden frei stellen.Außerdem musste der Grundschutz mindestens Schäden an fremdenComputern, Schäden durch das Hüten fremder Hunde und Pferde, Schädendurch gewässergefährdende Substanzen und Mietsachschäden beinhalten.Auch der Schutz im Ausland sowie eine Vorsorgeversicherung für neueRisiken mussten für eine Top-Bewertung enthalten sein. Nur Tarife,die über diesen bereits umfangreichen Grundschutz hinausgehen,durften auf die Bestnote hoffen.Stiftung Warentest empfiehlt, bestehende Verträge spätestens nach5 Jahren zu überprüfen. Denn selbst bei Tarifen mit Update-Garantiewie von Helvetia kann sich bei gleichen Preisen ein Wechsel zu einemAngebot mit inzwischen besseren Vertragsbedingungen durchaus lohnen.Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell