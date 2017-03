Unverzichtbar: Starke Roller für schwere Pflanzen (FOTO)

Lahr/Schwarzwald (ots) -Nicht von ungefähr hat das Pantone-Farbforschungsinstitut"Greenery", ein frisches Grün, zur Farbe des Jahres 2017 erklärt.Üppiges Grün ist mega-in: Prächtige Pflanzen in schönen Töpfenschaffen grüne Wohlfühl-Oasen in Haus und Büro, im Wintergarten undauf Balkon und Terrasse. Ideal platziert und dabei stets mobil sindschwere Topfpflanzen auf tragstarken Pflanzenrollern - ohne direktenBodenkontakt.Denn Pflanzgefäße sollten niemals direkt auf dem Boden stehen. Dieärgerlichen Folgen dabei entstehender Staunässe sind Kalkringe undbeschädigte Boden-Oberflächen, und im "Feuchtbiotop" unter Töpfen undKübeln können sich Algen, Schimmelpilze und Ungeziefer schnellvermehren. Auch die Bandscheiben können sich beim Schleppengewichtiger Pflanzkübel schmerzhaft bemerkbar machen. Pflanzenrollerlösen all diese Probleme: Die unverzichtbaren mobilen Untersätzeschützen den Bodenbelag vor Staunässe und ermöglichen das leichte,rücken- und bodenschonende Bewegen schwerer Pflanzgefäße, z. B. beimTransport von drinnen nach draußen und umgekehrt, bei derBodenreinigung, räumlicher Umgestaltung oder wechselndenWetterverhältnissen im Freien.Ambitionierte Pflanzenfreunde sollten beim Pflanzenroller-Kaufunbedingt auf geprüfte Markenqualität und Sicherheit achten, um langeZeit Freude an der mobilen Plattform für ihre "botanischen Schätze"zu haben. Tipp: Die wohl größte Variantenvielfalt formschöner undfunktioneller Roller-Modelle für jedes Ambiente im Innen- undAußenbereich gibt es von Wagner, dem führenden europäischenMarkenhersteller hochwertiger Pflanzenroller. Erhältlich sind sie inGartencentern, Baumärkten und Online, z. B. aufwww.wagner-webshop.comKontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.dePressekontakt:Wagner System GmbH, Eva Schilling, Tullastr. 19, D - 77933 Lahr,Tel. 07821-9477-139, Fax 07821-9477-60,E-Mail eva.schilling@wagner-system.deAbdruck kostenlos, Belegexemplare gewünscht.Verantwortlich: Pressestelle der Wagner System GmbHOriginal-Content von: Wagner System GmbH, übermittelt durch news aktuell