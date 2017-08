Mainz (ots) - Putzen, einkaufen für den Chef und Überstunden, dasist für Friseurauszubildende eher die Regel als die Ausnahme. Das istdas Ergebnis einer unveröffentlichten Studie derDienstleistungsgewerkschaft Verdi, die dem ARD-Politikmagazin "ReportMainz" vorliegt. 7.000 Auszubildende des Friseurhandwerks hat Verdiin 83 Berufsschulen deutschlandweit befragt. "Wir haben auf unsererTour den Eindruck gewonnen, dass hinter der Salontür keine Gesetzegelten", erklärt Marvin Reschinsky, Verdi-Jugendsekretär.Vier von fünf Azubis arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche imFriseurhandwerk. Drei von fünf Azubis machen regelmäßig unbezahlteÜberstunden. Und zwei von fünf verrichten häufig ausbildungsfremdeTätigkeiten. "Report Mainz" hat mit Auszubildenden gesprochen undstößt auf dramatische Zustände. "Häufig arbeite ich zehneinhalbStunden - meistens ohne Pause. Die Überstunden muss ich dem Hotelschenken", sagt eine Hotelfach-Auszubildende. Auszubildende fühlensich häufig mehr als Hilfsarbeiter denn als Lehrling: "Man wird nichtangeleitet, man bekommt keine Unterstützung, ist einfach nur derLückenfüller im Dienstplan", beklagt sich ein Auszubildender imPflegebereich.Schlecht ist zum Teil auch die Qualität der Ausbildung. EineFriseurauszubildende im dritten Lehrjahr traut sich nicht mal einenFrauenhaarschnitt zu. "Meine Haupttätigkeit ist Putzen und ich spielePostbote für meine Chefin." Sie habe Angst, ihre Prüfung nicht zubestehen, da ihr sehr viel Lehrstoff fehle.Der Arbeitsrechtler Peter Schüren von der Universität Münster hältdas sogar für kriminelles Verhalten: "Wenn keine Ausbildung mehrstattfindet, sondern schlicht eine billige Arbeitskraft benutztwird." Er erklärt, dass die Kammern, also Industrie- undHandelskammern und Handwerkskammern, nach dem Berufsbildungsgesetzeine Aufsichtsfunktion haben. "Sie müssen diese Ausbilder, die solchekrummen Sachen machen, aus dem Verkehr ziehen und ganz deutlichbrandmarken, dass das nicht geht."DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben erklärt gegenüber"Report Mainz": "Wir machen insgesamt auf dem Ausbildungsthema einenguten Job. Dazu gehört auch die Überwachung." Tatsächlich führenMeldungen der Industrie- und Handelskammern bei 52 Betrieben imJahresschnitt dazu, dass sie nicht mehr ausbilden dürfen - bei200.000 IHK-Ausbildungsbetrieben insgesamt. Der Zentralverband desDeutschen Handwerks (ZDH) konnte auf Nachfragen von "Report Mainz"keine Zahlen zu Kontrollen liefern.Der DGB hält es für einen Systemfehler im Berufsbildungsgesetz,dass die Kammern ihre eigenen Mitglieder sanktionieren sollen. "Alsodie Kammern sind ja in einer Doppelfunktion", kritisiert ManuelaConte, DGB-Jugendsekretärin. Sie fordert daher, ein unabhängigesInstitut solle künftig die Prüfung der Ausbildungsbetriebeübernehmen. Dazu müsste allerdings das Berufsbildungsgesetz geändertwerden. Doch Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) lehnt das striktab, erklärt gegenüber "Report Mainz": "Das BMBF hält an dergrundsätzlichen Zuständigkeit der Kammern für die Überwachung derberuflichen Bildung fest."Zitate gegen Quellenangabe frei. Weitere Informationen derInternet-Seite www.SWR.de/report Bei Fragen wenden Sie sich bitte an"Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell