Unvergessliche Sommeraufenthalte mit Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts sowie Rove Hotels

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Emaar Hospitality Group, die Tochtergesellschaft für Hospitalityund Freizeit von Emaar Properties, bietet in diesem Sommerunvergleichliche Hospitality-Erlebnisse zu wettbewerbsfähigen Preisenspeziell für die Saison in ihren drei unverwechselbaren Hotelmarkenbis zum 30. September 2018.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/693056/Dubai_Marina_by_Emaar.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/693057/Downtown_Dubai_by_Emaar.jpg )Diese speziellen Sommerpreise können durch lohnenswerteHotelaufenthalte in den Premium Luxus Address Hotels + Resorts, denluxuriösen Vida Hotels and Resorts und den zeitgenössischen mittlerenRove Hotels in Anspruch genommen werden.Sowohl in den Address Hotels + Resorts als auch den Vida Hotelsand Resorts können Gäste pro zwei gebuchten Nächten eine kostenloseÜbernachtung erhalten. Unter den beeindruckenden teilnehmendenHotels sind das Address Boulevard, das sich neben der "Dubai Mall"befindet, dem größten Einkaufszentrum der Welt. Für diejenigen, diedas Leben am Wasser lieben, ist das Address Dubai Marina perfekt undGolfbegeisterte können sich zum Address Montgomerie begeben. Für einluxuriöses arabeskes Resort ist das Palace Downtown die perfekteWahl.Das Vida Downtown bietet seinen Gästen Stil und Bequemlichkeit,während das Manzil Downtown über authentische Designs verfügt, dievon der authentischen arabischen Gastfreundschaft ergänzt werden.Perfekt für den modernen Reisenden gewährleisten Rove Hotels einenfantastischen Aufenthalt zu unschlagbarem Preis. Gäste können vonZimmerpreisen ab nur 198 AED pro Nacht in fünf Hotels in der ganzenStadt profitieren.Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "UnsereSommererlebnisse sind perfekt für Familien und Paare, die das Bestein Dubai genießen wollen und sich erinnerungswürdige Erlebnisse vonden Weltklasse Hotels der Emaar Hospitality Group wünschen. Wirstreben danach, die Lifestyle-Ansprüche von Reisenden aus dem Auslandund Einheimischen in Dubai zu erfüllen und bedeutend zum Tourismusder weltweit beliebten Stadt während der Sommermonate beizutragen."Gästen in den Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resortssowie den Rove Hotels, bietet das "Live It Up"-Angebot zwei Pakete,die jeden Aufenthalt exklusiv gestalten und nur an der Hotelrezeptionder teilnehmenden Hotels der Emaar Hospitality Group erworben werdenkönnen.Nutzen Sie die aufregendsten Freizeitattraktionen der Stadt wieden VR Park, Dubai Ice Rink, Dubai Aquarium & Underwater Zoo undKidZania®; andere beliebte Attraktionen sind die Dubai Opera und "Atthe Top", Burj Khalifa, die ein unglaubliches Erlebnis zu einemunschlagbaren Preis bieten. Gäste können zwei Attraktionen für nur 39USD pro Paket wählen oder das Erlebnis auf vier weitere Attraktionenzum Preis von nur 59 USD pro Paket erweitern.Weitere Details finden Sie unter: http://www.addresshotels.com;http://www.vidahotels.com; http://www.rovehotels.com