"Unvergesslich zart": Milka begeisterte mit seinem 11. Schokofest in Lörrach / Über 24.000 Besucher genossen den Samstag bei Spielspaß und tollen Aktionen (FOTO)

Lörrach (ots) -Lustig, lebendig und lila: Rund 24.000 Besucher aus Lörrach undder Region feierten am Samstag fröhlich und ausgelassen beim elftenMilka Schokofest. Zahlreiche Überraschungen, ein abwechslungsreichesBühnenprogramm und spannende Mitmachaktionen sorgten für Spaß bei dengroßen und kleinen Gästen. Milka Skisprung-Star Andreas Wellinger undeine tolle Verlosung rundeten das ereignisreiche Event ab.Besonderes Highlight: Eine Familie lernte Milka und AndreasWellinger hautnah kennenDer unvergessliche Tag startete bereits gegen 10 Uhr. Einevierköpfige Familie aus NRW freute sich im Rahmen des Schokofestesnoch über ein ganz besonderes Erlebnis: Sie hatten am Milka#riegeloaded Gewinnspiel teilgenommen und ein Meet & Greet mitSkispringer Andreas Wellinger gewonnen. Außerdem durften sie beieiner exklusiven Führung durch das Milka Werk erleben, wie eine MilkaSchokoladentafel entsteht - von der Produktion bis zur Verpackung.Die Familie war begeistert und freute sich anschließend noch mehr aufdas Milka Schokofest.Dort wurde sie wie alle Besucher am Nachmittag vonOberbürgermeister Jörg Lutz und dem Vertreter des Milka Werks MatteoZompa gemeinsam mit Andreas Wellinger persönlich begrüßt. In eineranschließenden Talkrunde stellte sich der zweimalige Olympiasiegerden Fragen der Gastgeber. Kurz darauf nahm er sich in einerAutogrammstunde für jeden Fan ausgiebig Zeit. Sicherlich eines dergroßen Highlights des Tages. "Das Schokofest in Lörrach hat sichinzwischen als wahrer Besuchermagnet etabliert - nicht nur für Bürgerunserer Stadt, sondern für Menschen aus der ganzen Region", freutesich Lutz. "Wir Lörracher sind stolz darauf, dass Milka Schokoladeseit bereits mehr als 115 Jahren hier im Milka Werk produziert wird.Das Schokofest als Dankeschön an die Stadt ist jedes Jahr wieder einEreignis. Ich freue mich auf viele weitere!"Auch Matteo Zompa feierte mit: "Unsere Mitarbeiter stellen hier inLörrach täglich bis zu 4,5 Millionen Tafeln Schokolade her und mitdem Schokofest zeigt Milka seine lange Verbundenheit mit der Stadt,"sagte der Vertreter des Milka Werks. "Mit einem Stand auf dem Festhaben wir heute über die vielen Jobmöglichkeiten bei uns im Werkinformiert, denn wir suchen fieberhaft nach neuen Mitarbeitern beiuns am Standort", so Zompa weiter.Ein buntes Programm für große und kleine GästeBeim Milka Schokofest kam die ganze Familie auf ihre Kosten:Während die Kleinen sich Airbrush-Tattoos auf die Haut sprühenließen, auf der Hüpfburg tobten oder sich beim Dosenlaufen einWettrennen lieferten, war auch den Erwachsenen eine Menge geboten.Wer zwischendurch eine kleine Pause mit einem Stückchen MilkaSchokolade einlegen wollte, der konnte gleichzeitig Tanzeinlagen derGruppe Dance Energy, eine Hochrad-Show oder Zauberspaß mit StefanDamm bestaunen. Zu gewinnen gab es am Ende auch noch etwas: Um 17 Uhrfand auf der Hauptbühne eine große Verlosung statt. Hauptpreis wareine Werksbesichtigung im Milka Werk in Lörrach. Zudem konnten sichdie Gewinner über ein Milka Longboard sowie eines der strenglimitierten Milka Biscuit Run Brettspiele freuen.Über 100 Jahre Geschichte am Standort: Milka Schokoladenproduktionin LörrachDas Milka Werk in Lörrach ist das älteste Werk von MondelezInternational in Deutschland. Das Werk wurde 1880 von PhilippeSuchard als Suchard Schokoladenfabrik gegründet. Die erste MilkaTafel in der lila Verpackung wie wir sie heute kennen wurde inLörrach bereits ab 1901 produziert. Heute umfasst das Milka Sortimentmehr als 100 unterschiedliche Schokoladenprodukte. 2016 beging dieweltweit bekannte Marke Milka ihr 115-jähriges Jubiläum.Lörracher Milka Werk: größte Schokoladenproduktionsstätte desUnternehmens in EuropaIm Werk Lörrach werden vor allem Milka Tafeln für den deutschenMarkt sowie für den Export in über 55 Länder weltweit hergestellt.Rund 70 Prozent der Schokoladen-Produktion sind für den Exportbestimmt. Im Werk Lörrach können täglich bis zu 4,5 Millionen TafelnSchokolade produziert werden. Auf jeden Lörracher Bürger kommen beiVollauslastung so täglich 90 Milka Schokoladentafeln, die sich vonLörrach auf den Weg in die Welt aufmachen. Rund 500 Mitarbeiterstellen hier Milka Schokolade her. Darunter sind rund 30Auszubildende (z. B. Süßwarentechnologen, Industriemechaniker,Maschinen- und Anlagenführer, Elektroniker oder Mechatroniker) sowieStudierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).Über Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globalesSnacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26Milliarden US-Dollar. Mondelezz International ist in rund 160 Ländernführender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons undGetränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produktebeliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita undToblerone. 