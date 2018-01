Unterzuckerung: Warnzeichen erkennen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Symptome wie Schwitzen, Unruhe, Herzrasen und Kopfschmerzen könnenbei Menschen mit Diabetes auf eine Unterzuckerung hinweisen. "AlsAntwort auf sinkende Zuckerspiegel schüttet der Körper unter anderemAdrenalin aus", erläutert die Diabetologin Dr. Ines Hönemann ausGreffen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Das ist Teil derGegenregulation und löst die typischen Stressreaktionen aus. Wersolche Warnzeichen bemerkt und Kohlenhydrate zu sich nimmt, dieschnell ins Blut gelangen, kann die Talfahrt stoppen. Als schnelleHelfer bei Unterzucker eignen sich zum BeispielTraubenzuckertäfelchen, Gummibärchen, Fruchtsäfte, zuckerhaltige Limooder Flüssigzucker aus der Apotheke. "Bleibt der Energienachschubaus, fängt bei weiter sinkenden Blutzuckerwerten das Gehirn an zuunterzuckern", so Hönemann. Betroffene werden zum Beispiel aggressiv,unkonzentriert, verwirrt oder bekommen Sehstörungen. Schlimmstenfallsdrohen Krampfanfälle und Bewusstseinsverlust.Eine Unterzuckerung kann bei einer Insulintherapie oder durchSulfonylharnstoff-Tabletten entstehen. Mögliche Ursachen sind unteranderem eine zu strenge Einstellung, Dosierungsfehler, vergesseneMahlzeiten, Sport, Alkohol oder falsche Spritztechnik. Werrechtzeitig reagiert, kann Notfälle abwenden. Das nötige Wissen fürDiabetiker und ihre Angehörigen vermitteln Schulungen.Ausführliche Informationen rund um das Thema Unterzucker findenLeser in der Titelgeschichte des neuen "Diabetes Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell