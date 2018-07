Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen UnionPay International und Borica, dem nationalen Bezahlsystem in Bulgarien, unter den Augen des Premiers der Volksrepublik China und des bulgarischen Premierministers

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Am 6. Juli unterzeichnetenUnionPay International und das nationalen Kartensystem in Bulgarienin Anwesenheit des Premiers der Volksrepublik China und desbulgarische Premierministers Borisov in der bulgarischen HauptstadtSofia eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) überden Start eines Projekts zur Akzeptanz von UnionPay-Chipkarten anVerkaufsstellen und Geldautomaten in Bulgarien. Darüber hinaus solldas Projekt auch den UnionPay-Service für kontaktloses Bezahlen indem Land unterstützen.Seit dem Start des China-CEE-Kooperationsmechanismus ("16+1Kooperation") im Jahr 2012 erlebte die Zusammenarbeit zwischen Chinaund den mittel- und osteuropäischen (CEE) Ländern auf denverschiedensten Gebieten, wie Investitionen, Handel und Tourismuseinen raschen Aufschwung. UnionPay International hat, diesem Trendfolgend, bereits mit wichtigen Institutionen in der Regionzusammengearbeitet, um die Expansion seiner Geschäfte weitervoranzutreiben. Bis jetzt ist UnionPay in 12 der 16 CEE-Länderpräsent. In Bulgarien, das eines der führenden Länder innerhalb der"16+1 Kooperation" ist, werden UnionPay-Karten an einigen Kassen imEinzelhandel, so etwa in Einkaufszentren und Läden fürTouristenbedarf, akzeptiert.Das Bcard National Card Scheme von Borica AD gibt es seit 2016.Dieses Angebot arbeitet abgetrennt und unabhängig von derKartenzahlungsabwicklung. Sämtliche Anbieter von Bezahldiensten inBulgarien sind Mitglieder dieses Systems. Die Brand Bcard wird alsnationale bulgarische Karte fürs Bezahlen an allen möglichen Stellen(Geldautomaten/Verkaufsstellen) innerhalb Bulgariens akzeptiert. Diewichtigste Aufgabe des Systems besteht in der Migration von Bargeld-und Scheckzahlungen hin zu den digitalen Kanälen. Hierfür sollen neueelektronische Dienste für den öffentlichen und den privaten Sektor inBulgarien entwickelt werden. Da hier das breite Spektrum an Produktenfür das System über neue Geschäfts- und Preismodelle vor Ort inStellung gebracht wird, kann mit positiven Effekten auf dieWirtschaft im Land und mit einem radikalen Wandel derZahlungsmethoden in Bulgarien gerechnet werden. Das Geschäftsmodelldes Systems orientiert sich an den folgenden Hauptausrichtungen:Erstens, die Schaffung gleicher Bedingungen und einheitlicher Regelnfür Produkte und Technik zur Interoperabilität innerhalb des Landes.Zweitens, die Entwicklung neuer Produkte und Dienste, um günstige,passende und komfortable Lösungen anbieten zu können, die den Bedarfin unterschiedlichen Wirtschafts- und Geschäftsbereichen abzudecken.Drittens, die Zusammenarbeit mit anderen nationalen undinternationalen Systemen für den Technologietransfer und dieAusweitung der Akzeptanz der Marke außerhalb des Landes.Durch den Aufbau dieser Kooperation werden sich die Bemühungen derbeiden Parteien auf bahnbrechende Entwicklungen in drei Bereichenkonzentrieren: Erstens will UnionPay innerhalb eines überschaubarenZeitrahmens eine umfassende Akzeptanz in Bulgarien erreichen. Inhabervon UnionPay-Karten, die nach Bulgarien reisen, werden in der Lagesein, mit ihren UnionPay-Karten zu zahlen und Bargeld abzuheben und,sobald das zukünftig möglich ist, den mobilen QuickPass-Service vonUnionPay über die mobile "UnionPay"-App zu aktivieren und Zahlungenim Vorbeigenen zu tätigen. Zweitens können die beiden Parteiengemeinsam ausgestellte Berechtigungskarten von UnionPay-Bcard jeweilsvor Ort ausgeben. Dadurch wird die Nutzung der Bcard-Karten vonBulgarien auf 169 Länder und Regionen, die vom Akzeptanz-Netz vonUnionPay abgedeckt werden, ausgedehnt. Drittens können die beidenParteien ihre Zusammenarbeit bei der Förderung von innovativenZahlungsmethoden noch ausbauen. Dazu gehören etwa Online-Zahlungen,Zahlungen über einen QR Code und elektronische Brieftaschen.Das Management von UnionPay International hat betont, dass dasUnternehmen der CEE-Region eine große Bedeutung beimisst. Auf dereinen Seite arbeitet UnionPay derzeit daran, die Erweiterung derAkzeptanz und die Entwicklung seines Ausgabegeschäfts zubeschleunigen, um die Wirtschaft und den Handelsaustausch sowiegegenseitige Besuche zwischen China und den CEE-Ländern zuunterstützten. Auf der anderen Seite beteiligt sich UnionPay, auchunter Nutzung der Vorteile seines Netzwerks, seiner Produkte undseiner Technik, aktiv am Aufbau der Infrastruktur für Bezahldienstein dieser Region. Hierüber sollen Kooperationen zu technischenStandards gefördert und die Verbindung zwischen denZahlungsnetzwerken und deren Modernisierung umgesetzt werden. DieserZusammenarbeit kommt eine große Bedeutung zu: Erstens werdenUnionPay-Karten in Bulgarien umfassend akzeptiert, was einenreibungslosen Zahlungsverkehr zwischen den beiden Länderngewährleisten soll. Zweitens sollen die unter einer gemeinsamen Markeausgegebenen Karten von UnionPay-Bcard die Reichweite für dieAkzeptanz der Karten, die zuvor lediglich innerhalb Bulgariensgenutzt werden konnten, auf andere Länder ausgedehnt werden. Dadurchwird der Komfort für Menschen vor Ort beim Bezahlen ihrer täglichenEinkäufe und auch auf internationalen Reisen erheblich verbessert.Drittens wird UnionPay innovative Kooperationen bei Bezahldienstenentlang dem UnionPay-Standard fördern und seinen Beitrag für einhöheres Niveau beim elektronischen Bezahlen in Bulgarien leisten.In den vergangenen Jahren hat UnionPay in Mittel- und Osteuropasehr gute Fortschritte erzielt: In Ungarn wird UnionPay von mehr alsder Hälfte der Einzelhändler und Geldautomaten akzeptiert. In derTschechischen Republik wird UnionPay an 50 Prozent der Geldautomatenund von zigtausenden Einzelhändlern akzeptiert. 