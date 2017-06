Unterzeichnung Absichtserklärung zur Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Deutscher Gesellschaft für Unfallchirurgie

Koblenz (ots) -Gemeinsame Presseeinladung vom Sanitätsdienst der Bundeswehr undder Deutschen Gesellschaft für UnfallchirurgieAm 7. Juni 2017 unterzeichnen die Bundeswehr und die DeutscheGesellschaft für Unfallchirurgie ihre gemeinsame Absichtserklärung inKoblenz. Vor dem Hintergrund der Terroranschläge von Paris, Brüssel,München und Berlin hat der zivile medizinische Sektor ein vermehrtesInteresse an den Erfahrungen, die der Sanitätsdienst der Bundeswehrin den Auslandseinsätzen gemacht hat. Welche Kenntnisse sind nötig,um den medizinischen Herausforderungen vor dem Hintergrund derweltweit zunehmenden terroristischen Bedrohung klinisch, taktisch undstrategisch begegnen zu können? Dem zivilen medizinischenVersorgungssystem fehlt es an Erfahrungen und Übung in der Behandlungdieser Verletzungen in den zusammenhängenden taktisch strategischenHandlungsweisen. Es ist daher nur logisch, die Bundeswehr diesesKnow-how, diese Erfahrungen und Kenntnisse dem zivilen medizinischenVersorgungssystem zur Verfügung stellt.Auf Grund dessen werden unter anderem gemeinsame Studien,Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Verbesserung derWeiterbildung von Ärzten, die Entwicklung und Umsetzung vonunterstützenden Technologien und der regelhafte Erfahrungs- undWissensaustausch angestrebt."In unserer bisherigen Zusammenarbeit mit der DeutschenGesellschaft für Unfallchirurgie konnten wir Gemeinsamkeiten unsererFähigkeiten betonen und die hervorragende Bedeutung einerintensivierten Kooperation hervorheben", verdeutlicht der Inspekteurdes Sanitätsdienstes der Bundeswehr Generaloberstabsarzt Dr. MichaelTempel die bisherige Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft fürUnfallchirurgie (DGU). Das erklärte Ziel beider Partner ist eingegenseitiger, gleichwertiger Austausch von Expertise und Wissen imRahmen einer strategischen Partnerschaft. "Wir sind auf einenMassenanfall von Verletzten (MANV) von Verletzten, beispielsweisenach einem Verkehrsunfall, gut vorbereitet. Die ärztliche Versorgungim Terrorfall stellt uns jedoch vor neue Herausforderungen, bei derenBewältigung uns der Sanitätsdienst der Bundeswehr kompetentunterstützt" sagt DGU-Präsident Prof. Dr. Marzi.Deshalb unterzeichnen der Inspekteur des SanitätsdienstesGeneraloberstabsarzt Dr. Tempel und der Präsident der DGU Prof. Dr.Marzi am 7. Juni 2017 eine gemeinsame Absichtserklärung.Die Bedeutung der zivil-militärischen Zusammenarbeit zwischen DGUund Bundeswehr unterstreicht in diesem Zusammenhang der Inspekteurdes Sanitätsdienstes der Bundeswehr: "Im Ernstfall sind sowohl dasMilitär als auch die zivile Medizin gleichermaßen auf die Nutzung desvollen Umfangs der vorliegenden Erfahrungen angewiesen. Nur unterRückgriff auf die Expertise des anderen sind wir in der Lage, dieHerausforderungen angesichts des Terrorismus zu bewältigen." Hinweisfür die Medien: Medienvertreter sind herzlich eingeladen an derUnterzeichnung des Letter of Intent teilzunehmen.Termin: 7.06.2017 12:00 bis ca. 13:00 UhrOrt: Kommando Sanitätsdienst, Offizierheimgesellschaft, Gebäude 8Adresse: Falckenstein-Kaserne, Von-Kuhl-Straße 50, 56070 KoblenzAblauf:bis 11:50 Anreise Teilnehmende12:00 Stehempfang12:30 Beginn offizieller Teil12:30 Rede Inspekteur Sanitätsdienst der Bundeswehr12:35 Rede Präsident deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie12:40 Unterzeichnung "Letter of Intent"13:00 VerabschiedungAkkreditierung: Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sichmit beiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax, E-Mail odertelefonisch bis zum 7. Juni 2017 um 10:00 Uhr, anzumelden. Wir bittenum Ihr Eintreffen am Mittwoch, den 7. Juni 2017 bis 11:30 Uhr an derWache der Falckenstein-Kaserne in Koblenz. Ein Zugang ist nur mitvorheriger Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Kontakt Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes derBundeswehr:Leutnant Thomas NolteFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13312Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Oberleutnant Hanna OlbrichFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13311Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanit?tsdienst, übermittelt durch news aktuell