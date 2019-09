Frankfurt (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Sie werden wohl sehr bald unsere Innenstädte erobern: kleine,elektrisch betriebene Busse, die Personen transportieren und einesnicht haben - einen Fahrer. Was vor einigen Jahren noch Zukunftsmusikwar, ist heute schon kurz vor der Serienreife. Expertenprognostizieren, dass bereits im nächsten Jahr in Europa, den USA undChina rund eine Million solcher kompakten, selbstfahrendenShuttlebusse unterwegs sein könnten. Auf der IAA in Frankfurt könnensich die Besucher schon jetzt einen Eindruck verschaffen, wie es sichanfühlt, fahrerlos von A nach B zu gelangen. Rund um Halle 10 pendeltder autonom fahrendende Shuttle-Bus "CUbE" von Continental auf einerStrecke von 400 Metern während der gesamten Messezeit. Wie das Systemfunktioniert, erläutert Dr. Andree Hohm, Leiter des ProjektsSelf-Driving Car bei Continental.O-Ton Dr. Andree HohmGenauso wie Sie als menschlicher Fahrer auf die Straße schauen, umdie richtigen Entscheidungen zu treffen, machen das unsere Sensoren,das sind Kamera, Laser und Radarsensoren. Sie müssen mit Ihrem Gehirnentscheiden, was jetzt der richtige Weg ist, entlang zu fahren. Wirmachen das mit unserer Elektronik und unserer Software. Und am Endemüssen Sie natürlich sicher zum Halten kommen, das machen wir mitunserer sicheren Bremstechnologie. (0:21)Der autonom fahrendende Bus bietet Platz für bis zu sechs Personenund könnte theoretisch bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren. AusSicherheitsgründen sind auf der IAA allerdings nur zehn km/h erlaubt.Und so manövriert das schwarz-gelb lackierte Shuttle ganz behutsamund völlig geräuschlos durch die Kurven im abgesteckten Parcours aufdem Messegelände. Übrigens ein idealer Einsatzort für solche autonomfahrende Shuttle-Busse:O-Ton Dr. Andree HohmDiese Technologie ist immer noch in einem Vorentwicklungsstadium,das heißt, es gibt bis jetzt noch keine wirklich fahrerlosenEinsatzgebiete. Worauf wir hinarbeiten sind Gelände, wie hier auf derIAA, die nicht Bestandteil des öffentlichen Verkehrs sind, wo es aberdennoch einen großen Transportbedarf gibt. Also Messegelände, denkenSie an große Industrieparks, denken Sie an Flughäfen. Überall dortwerden diese Fahrzeuge in einem ersten Schritt eine wichtige Rollespielen. Und dann hoffentlich fahrerlos. (0:29)Das Angebot wird von den Besuchern schon stark genutzt. Imwahrsten Sinne des Wortes lässt sich "Driving tomorrow" - das Mottoder IAA - erleben. Das autonome Fahren begeistert die Besucher: O-TonBesucherumfrage Wunderbar. Wenn das Ganze so in Serie geht, möchteich morgen sofort damit fahren. - Ich habe volles Vertrauen in dieTechnik. Ich glaube auch, es wird die Zukunft sein und auf langeSicht wird es weniger Fehler geben als durch Menschen. - Das war einschönes Gefühl. Ich war am Anfang unsicher, aber ich muss sagen,nachdem ich in diesem Bus gefahren bin, habe ich ein sicheres Gefühl.- ADas wird die Zukunft sein. (0:23)Aussagen, die dem Leiter fahrerlose Mobilität von Continentalnatürlich gefallen. Dr. Andree Hohm jedenfalls ist sicher: FahrerloseFahrzeuge werden schon bald zu unserem Straßenalltag gehören.O-Ton Dr. Andree HohmIch glaube, die Akzeptanz ist sehr schnell hergestellt. Man mussdie Leute nur in Berührung damit bringen. Man muss zeigen, dass dasThema sicher ist, dass man auch einen persönlichen Nutzen davon hat,weil man nicht mehr bei jeder Situation selbst am Steuer sitzen muss.Das wird aber Schritt für Schritt passieren, wir werden jetzt nichtalle ab nächster Woche autonome Fahrzeuge haben. Auch diesesRobo-Taxi ist ja ein sehr spezielles Puzzlestück der Mobilität, deraus unserer Sicht eine wichtige Rolle zukommt. Aber das wird jetztnicht übernächste Woche alle traditionellen Fahrzeuge ersetzen.(0:32)Abmoderation:Wer das selbstfahrende Shuttle selbst testen möchte, kann das nochbis zum 22. September auf der IAA Pkw in Frankfurt tun. "CUbE" fährtwährend der Messetage täglich von 9 bis 11 Uhr und nachmittags von 14bis 16 Uhr.Pressekontakt:Ansprechpartner:VDA, Eckehart Rotter, 030 897842 120all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell