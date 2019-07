Mainz (ots) -Mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1.September 2019 sowie in Thüringen am 27. Oktober 2019 ist derZDF-"Länderspiegel" in den drei Bundesländern unterwegs und sucht inden Wochen vor den Wahlen das Gespräch mit den Bürgerinnen undBürgern vor Ort. Am Samstag, 20. Juli 2019, 17.05 Uhr im ZDF, sendetder "Länderspiegel" live aus Spremberg in Brandenburg und am Samstag,27. Juli 2019, 17.05 Uhr, live aus Zwickau in Sachsen. Sechs Wochenspäter, am Samstag, 7. September 2019, 17.05 Uhr im ZDF, berichtetder "Länderspiegel" live aus Gera in Thüringen.Laut Umfragen steuert die AfD bei den drei Landtagswahlen aufHöchstwerte zu. CDU, SPD und Linke fürchten, ihre zum Teillangjährigen Regierungsmehrheiten in den Ländern zu verlieren.Gelingt es den amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer inSachsen, Dietmar Woidke in Brandenburg und Bodo Ramelow in Thüringenerneut Mehrheiten für sich zu gewinnen? Oder driftet Ostdeutschlandnach rechts? Laut ZDF-Politbarometer sagen 55 Prozent derWestdeutschen und 66 Prozent der Ostdeutschen, dass die Unterschiedezwischen Ost und West überwiegen. Wieso gibt es 30 Jahre nach demFall der Mauer noch so viel Trennendes? Was sind die Ursachen füreine offenbar weit verbreitete Unzufriedenheit? Der "Länderspiegel"berichtet live vor Ort über Ohnmachtsgefühle, Enttäuschungen undZukunftshoffnungen.Sechs Wochen vor der Wahl in Brandenburg ist der "Länderspiegel"am Samstag, 20. Juli 2019, 17.05 Uhr, zu Gast in Spremberg in derLausitz. Die Lausitz gilt nach dem beschlossenen Kohleausstieg alsdas Sorgenkind des Ostens - 20.000 Arbeitsplätze hängen dort am Tropfder Braunkohle. Bereits nach der Wende musste die Region einentiefgreifenden Strukturwandel erleiden. Jetzt sind viele Menschenvoller Sorge um ihre Zukunft: Was kommt nach der Kohle?"Länderspiegel"-Moderator Ralph Schumacher befragt unter anderen denbrandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, welchePerspektiven er für das Land sieht.Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen macht der"Länderspiegel" Station in Zwickau. Die viertgrößte Stadt imFreistaat hat nach dem Ende der DDR mehr als 30.000 Einwohnerverloren, ist aber keineswegs ein Verlierer der Wende. Zwickau zähltzu den Metropolregionen Mitteldeutschlands und hat heute eine dergeringsten Arbeitslosenquoten Sachsens. Die Autobranche und andereUnternehmen dort suchen händeringend nach Fachkräften - die Stadtbraucht mehr Zuwanderung, auch aus dem Ausland. Sachsen hat seitPegida und den rechtsextremen Aufmärschen im nahen Chemnitz einImageproblem. Der "Länderspiegel" spricht live mit Zwickauer Bürgernüber die Probleme in der Region. Ministerpräsident Michael Kretschmerstellt sich im "Länderspiegel" aus Zwickau den Fragen von ModeratorinYve Fehring.Sieben Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen berichtet der"Länderspiegel" am Samstag, 7. September 2019, um 17.05 Uhr live ausGera. Bodo Ramelow, der bundesweit erste Ministerpräsident derLinken, ist dann vor Ort im Interview mit Moderator Ralph Schumacher.Der "Länderspiegel", seit Januar 1969 auf Sendung, bietet alsmoderiertes Wochenmagazin aktuelle Informationen aus denBundesländern - samstags um 17.05 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/laenderspiegelPressemappe: https://kurz.zdf.de/yVtI/"Länderspiegel" in der ZDFmediathek:https://laenderspiegel.zdf.de.https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell