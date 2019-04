Finanztrends Video zu



Köln (ots) -"Wunderbar wanderbar". Schon seit gut zehn Jahren ist derWanderexperte Manuel Andrack für den Wanderführer von "Busse undBahnen NRW" unterwegs - und findet doch immer wieder neue Wege undspannende Touren durch Nordrhein-Westfalen. Die Broschüre mit denaktuellsten Routen ist ab Ostern in vielen Kundencentern derVerkehrsunternehmen in NRW kostenlos erhältlich.Die Touren sind so vielfältig, wie NRW selbst. 2019 hat ManuelAndrack wieder eine ganze Reihe von Themen bearbeitet. Der Bergbauist nur eines davon. In Nordrhein-Westfalen dürfte vielerorts kaumein Auge trocken geblieben sein, als im vergangenen Jahr mit demBergwerk Prosper-Haniel in Bottrop die letzte Zeche geschlossenwurde. Über viele Generationen hinweg hat der Bergbau das Landgeprägt. Wie sehr können Wanderer zum Beispiel auf dem Bergbauweg zumLüderich erfahren. Kohle wurde hier zwar nicht gefördert, aber Erz.Der Spur der Kohle folgt er auf dem Muttentalweg bei Witten, dergleichfalls als Bergbauwanderweg eine Reise in die Vergangenheit derRegion verspricht. Aber nicht nur die industrielle Vergangenheitlockt, sondern auch die vielseitige Natur in NRW. Manuel Andrackentführt die Wanderfans zum Beispiel ins Siebengebirge oder auf demsüdlichen Baldeneysteig um den gleichnamigen See in Essen.Bei insgesamt neun Touren ist sicher für jeden Geschmack etwasdabei. Jede Route ist detailliert beschrieben. ZusätzlicheInformationen etwa zur Streckenlänge, Höhenmetern, Dauer undSchwierigkeitsgrad sowie Angaben zu Einkehrmöglichkeiten sowie zurbequemen An- und Abreise mit Bus und Bahn helfen bei der Planung. Undschließlich verraten die von Manuel Andrack vergebenen Sterne, wo esdem Experten besonders gut gefallen hat. Ab dem 15. April ist diekostenlose Broschüre bei vielen Kundencentern der Verkehrsunternehmenin NRW sowie in vielen Hotels, Touristikbüros und Bibliothekenerhältlich.Weiterführende InformationenUnter www.busse-und-bahnen.nrw.de/wandern ist die Broschüre auchonline erhältlich. Dort gibt es zudem Kartenmaterial zum Ausdrucken.Und: Nicht nur die aktuellen Touren, sondern sämtliche "Wunderbarwanderbar"-Touren der vergangenen Jahre sind hier hinterlegt.Beiträge, Tipps und Infos rund um das Wandern runden das Angebot ab.Pressekontakt:Holger KleinKompetenzcenter Marketing NRWbei der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbHGlockengasse 37-3950667 KölnTel.: 0221/20 808 47Fax: 0221/20 808 88 47E-Mail: holger.klein@vrsinfo.deBusse & Bahnen NRW: "Busse & Bahnen NRW" ist eineGemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums, derZweckverbände, Verkehrsverbünde und Verkehrsgemeinschaften inNordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot inNordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteuregemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um.Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist dasKompetenzcenter Marketing NRW.Der NRW-Tarif: Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrteninnerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen vonVerkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets von"Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse,Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn(2. Klasse) genutzt werden.Kompetenzcenter Marketing NRW: Das beim Verkehrsverbund Rhein-Siegangesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert seit über zehnJahren als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für dieVerkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in denBereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, Marktforschung undKommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werdendort Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweiteMobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.Pressekontakt:Holger KleinKompetenzcenter Marketing NRW;bei der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbHGlockengasse 37-3950667 KölnTel.: 0221/20 808 47Fax: 0221/20 808 88 47E-Mail: holger.klein@vrsinfo.deOriginal-Content von: KCM, übermittelt durch news aktuell