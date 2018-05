Unterföhring (ots) -Lange rote Haare, eine verrückte Lache und über 300.000 Followerauf Instagram - ab 17. Mai stellt Klaudia mit K im ersten eigenenWeb-Format von ProSieben ihre bunte Welt als Model vor. In "Let'sFace Reality - vom Laufsteg ins Leben" nimmt sie die Zuschauer mitauf den Red Carpet einer exklusiven Kino-Premiere, shootet für einModemagazin und trifft zahlreiche Fans auf einer Beauty-Convention."Ich kann gar nicht sagen, was das tollste Erlebnis in meinerbisherigen Karriere war", Klaudia kann ihren Erfolg selbst noch nichtrealisieren, "es passieren immer größere Sachen und ich kann noch garnicht glauben, dass ich so weit gekommen bin." Die lebensfroheBerlinerin zeigt sich in "Let's Face Reality" ganz persönlich undnimmt die Zuschauer auch hinter die Kulissen der Modelwelt mit.Die vierteilige Model-Doku "Let's Face Reality - Vom Laufsteg insLeben" ist das erste eigene Web-Format von ProSieben. Neben Klaudiamit K werden sechs weitere Newcomer-Models und Influencerinnen aufihrem Weg zum großen Erfolg begleitet - mit dabei: Gerda J. Lewis.Das Fitnessmodel hält auf Instagram bereits über 200.000 Abonnentenüber ihr Leben up to date. Nun will die 25-jährige Kölnerin auch miteinem eigenen Vlog voll durchstarten. In "Let's Face Reality" nimmtsie die Zuschauer mit zu einem großen Fitnessmode-Shooting nach LosAngeles, wird beim Launch ihres YouTube-Channels begleitet undspricht ganz offen über die plötzliche Trennung von ihrem FreundTobi.Alle vier Folgen von "Let's Face Reality" werden am 17. Mai nurauf www.prosieben.de/tv/lets-face-reality, mobil in der App und aufdem SmartTV veröffentlicht.Diese Models sind bei "Let's Face Reality - Vom Laufsteg insLeben" dabei:Klaudia mit K (21, Berlin)Gerda J. Lewis (25, Köln)Abigail Odoom (20, Köln)Anna Maria Damm (22, Pforzheim)Anuthida Ploypetch (20, Berlin)Vanessa Fuchs (22, Köln)Darya Strelnikova (25, München)Aktuelle Infos rund um das neue Digital Original "Let's FaceReality" finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.deEine Preview der vierteiligen Model-Doku ist hier abrufbar: http://www.prosieben.de/tv/lets-face-reality/video/11-exklusiv-vorab-die-ersten-szenen-von-let-s-face-reality-clipBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentCarina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephanie BruchnerTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell