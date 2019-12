Hamburg (ots) - CHEFKOCH startet heute seinen ersten Podcast. "Deckel auf" machtdie inspirierenden Themen und Geschichten von Europas größter Koch-Communityjetzt auch hörbar. CHEFKOCH entwickelt sich mit seinem neuen Podcast weiter zurpersonalisierten Lieblingsmarke für alle Food-Themen und ergänzt seinemultimedialen Formate."Deckel auf" wird von einer bekannten und starken Persönlichkeit aus derFood-Szene präsentiert. CHEFKOCH Mitarbeiterin und Food-Bloggerin Maja ("Moey'sKitchen") trifft in jeder Folge begeisterte Köche und Foodies, die einegemeinsame Leidenschaft verbindet: gutes Essen. Im Gespräch mit Maja teilen sieihre Erfahrungen und Motivation. Sie sprechen mit ihr über spannende Food-Themenund ihre Begeisterung für Ernährung, Essen und Genuss. Zum Start sind Sascha undTorsten Wett zu Gast. Die beiden Food-Blogger ("Die Jungs kochen und backen")haben sich dem Erhalt traditioneller Familienrezepte verschrieben und berichten,wie sie mit ihrer Idee erfolgreich wurden. Sie erzählen, welche zeitlosenKlassiker sie in ihrer Küche zaubern und warum Omas Nusskuchen der Beste ist.Der Podcast "Deckel auf" erscheint erstmals am 20. Dezember und ab 15. Januaralle zwei Wochen, abrufbar bei AudioNow und unterwww.chefkoch.de/magazin/podcast sowie überall, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:Marina HoffmannPR / Kommunikation ChefkochGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 38 79E-Mail hoffmann.marina@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70044/4474752OTS: Gruner+Jahr, CHEFKOCHOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH, übermittelt durch news aktuell