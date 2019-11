Stuttgart (ots) -Das Präventionsmagazin "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" am Dienstag,5. November 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation FatmaMittler-SolakDie Hälfte aller Einbrüche geschieht in den Monaten Oktober bis Januar - und amliebsten schlagen die Verbrecher in der Dämmerung zu. Auch in den MainzerVororten gehen Einbrecher am liebsten zwischen 17 und 19 Uhr auf Beutezug, wennviele noch nicht zu Hause sind. "Vorsicht Verbrechen" begleitet den ehemaligenProfi-Einbrecher Hermann Wenning auf einer Tour durchs Villenviertel. Der55-Jährige kennt die Schwachstellen der Häuser und gibt wertvolle Tipps, wie manes Verbrechern möglichst schwer macht. Am Dienstag, 5. November 2019, 21 bis21.45 Uhr im SWR Fernsehen.Jede Minute eine Fahrerflucht - eine Straftat als ärgerliches MassenphänomenViele kennen die Situation: Man kommt aus dem Supermarkt zurück auf denParkplatz, hat eine Beule im Auto und der Verursacher ist nicht mehr da. Obwohles sich um eine Straftat handelt, ist Fahrerflucht nach einem Bagatellunfall ander Tagesordnung, Tendenz steigend. "Vorsicht Verbrechen" stellt neueLösungsansätze gegen die alarmierend hohe Zahl von Fahrerfluchten vor.Vorsicht Datendiebe - wie Betrüger mit gestohlenen Identitäten Kasse machenEs beginnt mit einem verlockenden Angebot: ein Job, ein Zusatzverdienst oder,wie im Fall der Studentin Colleen aus Freiburg, eine bezahlbare Wohnung. Häufighandelt es sich dabei um eine Falle. Betrüger missbrauchen die persönlichenDaten der Interessenten zur Geldwäsche oder bestellen im Internet auf Kosten desOpfers Waren. "Vorsicht Verbrechen" zeigt, wie man die aktuellen Fallen derBetrüger rechtzeitig erkennt und was zu tun ist, wenn man die eigenen Datenschon preisgegeben hat.Spektakulärer Goldraub gescheitert - Täter auf der FluchtSie hatten es auf einen der größten römischen Goldschätze überhaupt abgesehen -über 2.500 Goldmünzen umfasst er und liegt im Trierer Landesmuseum. 18,5 KiloGold mit einem reinen Materialwert von drei bis fünf Millionen Euro, derSammlerwert ist unschätzbar. Zwei Einbrecher gelangten Anfang Oktober bis zurVitrine mit dem Schatz. An dieser scheiterten sie jedoch trotz mitgebrachterVorschlaghämmer- auch, weil sie beim Einbruch zu viel Lärm machten und schonnach wenigen Minuten die Polizei anrückte. Allerdings gelang den Tätern dieFlucht. Die Polizei sucht sie mit Überwachungsbildern und hofft auf Hinweise derFernsehzuschauerinnen und -zuschauer.Die Handschrift des Mörders - wie die Polizei eine spektakuläre Bluttat aufklärtIn einem Keller, hinter einem Bretterverschlag, findet die Mainzer Polizei ineinem mit Klebeband versiegelten Kühlschrank die Leiche von Thomas C, er wurdemit einem Seil stranguliert. Der Verdacht fällt auf Josef K., einen arbeits- undwohnungslosen Mann, den der Tote aus Mitleid bei sich aufgenommen hatte. JosefK. saß wegen Mordes bereits zwölf Jahre im Gefängnis und wusste, dass das Opferüber ein beträchtliches Vermögen verfügte. Lange gibt es keine eindeutigenBeweise, bis schließlich die eigene Handschrift den Mörder überführt.Eingreifen statt gaffen - wie ein 17-Jähriger zum Alltagsheld wirdAls der 17-jährige Manuel Kröger in der Kaiserslauterner Fußgängerzone zweiStraßenkünstlern bei einem Schwebetrick zusieht, geschieht es: Ein Mannattackiert die beiden Männer, die wehrlos in einem Gestell hängen. Erst schubster sie, dann greift er sie mit einer Eisenstange an. Während eine MengeSchaulustiger nicht hilft, greift Manuel Kröger ein und bewahrt die Opfer vorschlimmeren Verletzungen."Vorsicht Verbrechen"Die Sendereihe "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" ist dasNachfolgeformat des Fahndungs- und Sicherheitsmagazins "Kriminalreport Südwest"mit aktualisiertem Konzept und neuem Sendeplatz. Vor dem Hintergrund einesgestiegenen Sicherheits- und Informationsbedürfnisses der Bevölkerung steht dasThema Prävention mit anschaulichen Beispielen zum Schutz vor Diebstahl oderBetrugsfallen im Mittelpunkt der Sendungen.ARD Mediathek: Die Sendung ist von 5. November 2019, nach Ausstrahlung, bis 5.November 2020 unter ARDmediathek.de zu sehen. Fotos unter ARD-foto.de.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikationPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell