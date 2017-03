Untersuchung zum IT-Outsourcing von Whitelane: Hexaware belegt bei allgemeiner Kundenzufriedenheit unter Top-Dienstanbietern ersten Platz

Mumbai (ots/PRNewswire) -Hexaware Technologies Limited, ein führender globaler Anbieter vonAnwendungs-, Infrastruktur-, BPS- und Digitaldiensten, hatbekanntgegeben, dass man sich in der europäischen Untersuchung zumIT-Outsourcing von Whitelane Research bei der allgemeinenKundenzufriedenheit unter Top-Dienstanbietern den ersten Platz teilt.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/453147/PRNE_Hexaware_logo_Logo.jpg )In der alljährlichen Untersuchung wurden mehr als 4.600individuelle IT-Outsourcingverträge von über 1.500 derausgabefreudigsten europäischen IT-Organisationen analysiert.Hexaware erzielte bei der allgemeinen Kundenzufriedenheit eineBewertung von 79 %, deutlich höher als die Durchschnittsbewertunganderer Dienstanbieter (70 %).Hexaware hat die zufriedensten Kunden im BereichAnwendungsentwicklung, Wartung und Testen und belegte in dieserKategorie den zweiten Platz gegenüber herkömmlichen Dienstanbietern.Laut der Untersuchung schneidet das Unternehmen bei verschiedenenLeistungskennzahlen (KPIs) deutlich besser ab als derBranchendurchschnitt. Bei mehreren KPIs wie Qualität derDiensterfüllung, Qualität und Effektivität des Eskalationsprozesses,Zeitnähe und Genauigkeit der Berichtqualität, Preisgestaltung aufMarktniveau und Flexibilität der Vertragsausgestaltung belegte manden ersten Platz.Was die Innovationsfreudigkeit betrifft, wurde die Fähigkeit desUnternehmens zur Bereitstellung innovativer Technologien undDienstleistungen mit 65 % bewertet (der Bestwert lag bei 70 %). Inder Kategorie Vertrauenswürdigkeit belegte Hexaware mit einerKundenzufriedenheit von 81 % den zweiten Platz."Wir sind unseren europäischen Kunden gegenüber überaus dankbar,die unserem Dienstangebot ein so hohes Maß an Vertrauen undZufriedenheit entgegenbringen", sagte Amrinder Singh, Senior VicePresident Europe Operations bei Hexaware Technologies. Er fügtehinzu: "Unser Spitzenplatz bei der Kundenzufriedenheit geht aufunsere Verpflichtung zur 'uneingeschränkten Aufmerksamkeit' beimUmgang mit unseren Kunden und unsere Kompetenz bei der Bereitstellunggroß angelegter, transformatorischer Lösungen, gestützt durch unsereeinzigartigen digitalen und innovativen Fähigkeiten, zurück."Hexaware ist global breit aufgestellt und betreibt Niederlassungenin Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Rumänien. Durchseine regionale Präsenz ist das Unternehmen in der Lage, seineHauptkunden in diesen Regionen bestmöglich zu unterstützen.Die Untersuchung zum europäischen IT-Outsourcing 2016/2017 istTeil der umfassenden Studie, die Whitelane jedes Jahr zumIT-Outsourcing und zur Leistung von IT-Dienstanbietern in 13europäischen Ländern durchführt. Whitelane Research ist eineunabhängige Organisation, die sich speziell mit Forschung und Eventsim Bereich (Out-)Sourcing beschäftigt und als eine derrepräsentativsten und zuverlässigsten Informationsquellen zumOutsourcingmarkt gilt.Informationen zu HexawareBesuchen Sie http://www.hexaware.comAbsicherungserklärung (Safe Harbor Statement)http://hexaware.com/investors/Pressekontakt:für Medien:Sreedatri ChatterjeeE-Mail: sreedatric@hexaware.comOriginal-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell