Unterstützungsangebote für einen gelungenen Studienstart nutzen - Kostenlose Infobroschüre des Förderprogramms Studienkompass gibt Tipps für ein erfolgreiches erstes Semester

Berlin (ots) - Zwischen Abitur und Studienbeginn liegen häufig nureinige Wochen, aber für viele junge Menschen beginnt an derHochschule ein ganz neuer Lebensabschnitt, der viele Veränderungenund neue Herausforderungen mit sich bringt. Es gibt hierfürzahlreiche Hilfsangebote und Methoden, die einen guten Start insUnileben unterstützen. In einer kostenlosen Infobroschüre hat dasgemeinnützige Förderprogramm Studienkompass Tipps und Hilfsangebotezusammengetragen und gibt Empfehlungen für ein erfolgreiches erstesSemester.Der Studienkompass begleitet seit über zehn Jahren Jugendliche ausFamilien ohne akademischen Hintergrund auf ihrem Weg an dieHochschule. Mehr als 2.100 junge Menschen haben das Programm bereitserfolgreich durchlaufen und kommen auch in der Broschüre mit ihrenErfahrungen und Ratschlägen zu Wort.Neben der allgemeinen Orientierung an der Hochschule und derAuflistung von Anlaufstellen für die verschiedensten Fragen wird auchdas wichtige Thema Studienfinanzierung behandelt. Der Generalsekretärdes Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer auf der Heyde, stellt imInterview die Angebote der Studierendenwerke vor, die an denHochschulen direkt vor Ort den Studierenden u.a. in wirtschaftlichenund sozialen Angelegenheiten helfen.Die Broschüre richtet sich nicht nur an angehende Erstsemester,sondern auch an Eltern, die mehr über das Leben an der Hochschuleerfahren und ihren Kindern unterstützend zur Seite stehen möchten."Aus der Arbeit mit unseren Geförderten wissen wir, dass zweiDinge ganz entscheidend für einen gelungenen Studieneinstieg sind:eine gute Vorbereitung auf das passende Studienfach einerseits sowiezusätzlich die Fähigkeit und der Mut, mit neuen Herausforderungenumzugehen. Darauf bereiten wir unsere Stipendiatinnen undStipendiaten im Studienkompass vor. Teile dieses Wissens möchten wirgerne an andere Studienanfänger weitergeben. Denn miteinander reden,Rat suchen und sich gegenseitig helfen - das sind weitere, ganzentscheidende Erfolgsfaktoren für den Studienstart", so Dr. UlrichHinz, Bereichsleiter Schülerförderung (Vors.) bei der Stiftung derDeutschen Wirtschaft.Die Broschüre steht auf www.studienkompass.de/studienstart zumkostenlosen Download bereit und kann dort auch bestellt werden.Über den StudienkompassDas Förderprogramm wurde 2007 von der Accenture-Stiftung, derDeutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) gemeinsam ins Leben gerufen und setzt sich seitdem für mehrChancengerechtigkeit am Übergang von der Schule an die Hochschuleein. Bundesweit unterstützt der Studienkompass aktuell rund 1.400Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beider Aufnahme eines Studiums. Über 2.100 junge Menschen haben dasProgramm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent derGeförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt aucheine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vomBundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014gefördert wurde.Hauptförderer des Studienkompass sind die Karl Schlecht Stiftung,die aqtivator gGmbH und die aim - Akademie für Innovative Bildung undManagement Heilbronn-Franken. Weitere Partner sind: Heinz NixdorfStiftung, vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG,Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung,Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung,RATIONAL AG, Familie Grieshaber, Roche Diagnostics GmbH,Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin Schöpf Stiftung, BürgerstiftungBraunschweig, Dr. Egon und Hildegard Diener-Stiftung imStifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S&P Family Office,Unternehmensverbände im Lande Bremen, Rheinische Stiftung fürBildung, Wissenschaft und berufliche Integration, Bundesministeriumfür Bildung und Forschung.Mehr Informationen unter www.studienkompass.de