Unterstützung für Christen in Syrien/EMOK ruft zu Gebet und humanitärer Hilfe auf

Hannover (ots) - Die Exekutive der EvangelischenMittelost-Kommission (EMOK) der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) hat heute eine Stellungnahme zur aktuellen Situation in Syrienveröffentlicht, in der die deutschen Kirchen zur Unterstützung derChristen in Syrien aufgerufen werden. "Wir ermutigen unsereMitgliedskirchen, die Arbeit unserer Geschwister in Syrien durchGebet, humanitäre Hilfe und die Förderung von Wiederaufbauprojektenzu unterstützen", sagte der Vorsitzende der EMOK, der BerlinerBischof Markus Dröge. Gleichzeitig wendet sich die Stellungnahme andie Partner in Syrien und ermutigt sie, politische Verhältnisse zufördern, in denen demokratische Grundsätze sowie Religionsfreiheitgewährleistet werden. Dabei ist den Mitgliedern der EMOK bewusst,dass die Spielräume hierfür in der derzeitigen Situation eng sind.Das Papier weist auch auf das vielfältige Engagement der christlichenGemeinden vor Ort hin, die zu den ältesten Kirchen überhaupt unddamit zu den lebendigen geistlichen und kulturellen Wurzeln desChristentums gehören. Die Arbeit der kirchlichen Partner vor Ort seiein wesentlicher Beitrag dazu, dass Menschen die Zukunft in ihrerHeimat planen können und nicht genötigt werden zu fliehen, heißt esin dem Papier.Die Evangelische Mittelost-Kommission der EKD vereint 30 Kirchen,Missionswerke, Hilfswerke und christliche Organisationen, dieBeziehungen zum Mittleren Osten pflegen. Einige ihrer Mitglieder sinddurch langjährige Partnerschaften mit Kirchen und Gemeinden in Syrienverbunden.Hannover, 7. November 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittStellungnahme der EMOKZur Situation in SyrienDer Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor demBösen.2. Thessalonicher 3, 3Ende September 2018 hat die Evangelische Mittelost-Kommission(EMOK) in Berlin getagt.Verschiedene in der EMOK vertretene kirchliche Institutionenpflegen seit langem Partnerschaften zu Kirchen und Gemeinden inSyrien.Haroutune Selimian, armenisch-evangelischer Pfarrer in Aleppo, hatder Vollversammlung der EMOK von dem ermutigenden Engagementberichtet, das die christlichen Gemeinden in der Region leisten -gestärkt durch ihren Glauben, unterstützt von Glaubensgeschwisternaus Europa.Die Gemeinden in Syrien gehören zu den ältesten christlichenKirchen überhaupt und damit zu den lebendigen geistlichen undkulturellen Wurzeln des Christentums.Wir ermutigen unsere Mitgliedskirchen, die Arbeit unsererGeschwister in Syrien durch Gebet, humanitäre Hilfe und die Förderungvon Wiederaufbauprojekten zu unterstützen.Die humanitäre Hilfe richtet sich an Bedürftige ohne Ansehen derkonfessionellen und religiösen Zugehörigkeit und hat somit dasPotential, Brücken zwischen den Gemeinschaften zu bauen.Wo diese Hilfe ausreichend und nachhaltig realisiert wird, wirdein Beitrag dazu geleistet, dass Menschen die Zukunft in ihrer Heimatplanen können und nicht fliehen.Wir sehen aber auch, dass diese Zukunft nur in einem Rahmengewährleistet ist, der die Vielfalt des Mit- und Nebeneinandersverschiedener religiöser und ethnischer Gruppen politisch ermöglichtund Rechtssicherheit gewährleistet.Angesichts der disparaten Machtverhältnisse und widerstrebendenInteressen zahlreicher Gruppen im Land und politischer Akteure vonaußerhalb, tendieren sogenannte Minderheiten oft zur Unterstützungautoritärer Machthaber, die ihre Existenz absichern.Wir ermutigen unsere Geschwister in Syrien, langfristigkonfessions- und religionsübergreifend die Sensibilisierung fürpolitische Verhältnisse zu fördern, in denen demokratische Grundsätzeund Normen sowie Religionsfreiheit im Sinne der Menschenrechtegewährleistet werden. Uns ist bewusst, dass die Spielräume dafür inder derzeitigen Situation eng sind.Politische und im äußersten Fall auch militärische Aktionen vonsyrischen und externen Akteuren betrachten wir nur als legitim, wennsie dazu dienen, Sicherheit für alle religiösen und ethnischenGruppen im Land herzustellen und nachhaltig zu gewährleisten.Wir begrüßen es, dass angesichts der bedrohlichen Situation in derRegion Idlib mit dem Modell der Pufferzone ein politischer Kompromissgefunden worden ist, der Menschenleben schützt, auch wenn dieNachhaltigkeit dieser Lösung fraglich ist.Wir rufen alle an der zivilgesellschaftlichen und politischenZukunft Syriens arbeitenden Staaten und Kräfte auf, sich fürVerhältnisse zu engagieren, die das Gewaltmonopol des Staatesrespektieren, zivilgesellschaftliches Engagement auch aus religiösenPerspektiven akzeptieren und ein System entwickeln, dasGleichberechtigung und politische Teilhabe aller ethnischen undreligiösen Gemeinschaften gewährleistet.Im Vertrauen auf Gott, der stärkt und vor dem Bösen bewahren kann,betrachten wir diese Situation als einen Aufruf an Christen inDeutschland, in Syrien und weltweit, sowie an alle beteiligtenpolitischen und humanitären Kräfte, ihre Möglichkeiten zu nutzen, umdas Leben der Menschen in Syrien jetzt zu schützen, Möglichkeiten füreine sichere Rückkehr von Flüchtlingen zu fördern und politische undgesellschaftliche Strukturen für eine plurale Gesellschaft mit zuentwickeln.