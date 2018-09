Frankfurt/Main (ots) - Unternehmen, die bestehende oder neuentwickelte Anwendungen in der Public Cloud betreiben wollen, könnenab sofort den "Public Cloud Transition Check" von Claranet nutzen.Das Online Self Assessment des Managed Service Providers wurde vomIT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp Research entwickelt undliefert eine individuelle Auswertung mit Empfehlungen für einensicheren und reibungslosen Wechsel in die Public Cloud."Die globalen Public Cloud-Plattformen werden dasGravitationszentrum und Operating System für nahezu alle neuendigitalen Workloads und Plattformen. Aber auch die Transitionbestehender Applikationen in die Public Cloud spielt zunehmend eineRolle. Viele Unternehmen sind deshalb auf der Suche nach Empfehlungenfür ein effektives Vorgehen bei der Cloud Transition", erläutert Dr.Carlo Velten, Gründer und Geschäftsführer von Crisp Research, dieBeweggründe für die Entwicklung des "Public Cloud Transition Checks".Der Check basiert auf einem Online-Fragebogen, der unterwww.claranet.de/pm/pctc erreichbar ist. Er richtet sich primär anIT-Verantwortliche und beinhaltet Fragen aus den Bereichen Umfeld-und Workload-Analyse sowie Cloud Transition-Planung, Migration undBetrieb. Direkt nach Abschluss des etwa 10-minütigen Fragebogenserhalten User ihr individuelles Ergebnis.Im Rahmen der zugrundeliegenden Analyse werden rund 150 Merkmaleund Datenpunkte ausgewertet, um den Status Quo des Projekts in denDimensionen "Cloud Transition Complexity" und "Cloud TransitionReadiness" zu ermitteln. Die "Cloud Transition Complexity" beschreibtArt und Umfang eines Projekts, "Cloud Transition Readiness" den Standder Projektplanung aus Expertensicht. Die Kombination der beidenDimensionen ermöglicht eine realistische Projekteinschätzung. Derausführliche Ergebnis-Report beinhaltet eine IST- und GAP-Analysesowie individuelle Empfehlungen für das weitere Vorgehen und einenerfolgreichen Projektabschluss."Public Clouds bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile wieinnovative Services, extreme Skalierbarkeit und weltweiteVerfügbarkeit. Sie werden dadurch zu einem zentralen Element fürkomplexe IT-Architekturen. Dies erfordert jedoch eine Transition derUnternehmens-IT", erklärt Olaf Fischer, Geschäftsführer bei ClaranetDeutschland. "Auf die mit einer Transition häufig verbundenen Fragenund Unsicherheiten gibt der ´Public Cloud Transition Check´ ersteAntworten. Seine individuell ermittelten Empfehlungen sollen denUnternehmen hinsichtlich ihrer Anforderungen Klarheit verschaffen undihnen die Planung und Umsetzung von Public Cloud Transition-Projektenerleichtern. Auf diese Weise werden auch Multi Cloud Projekteunterstützt, die unterschiedliche Cloud-Plattformen kombinieren undin denen die Public Cloud einen wichtigen Stellenwert einnimmt."Weitere Informationen über den "Public Cloud Transition Check" undClaranet gibt es unter www.claranet.de/pm/pctc bzw. www.claranet.de.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69-408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172-137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell