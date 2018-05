Unterstützung bei der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die mobile Werbebranche: Smaato und IAB schaffen globale In-App-Lösung zur DSGVO-Einwilligung

Hamburg/San Francisco (ots) - Öffentliche Konsultation bis AnfangJuni, um dem Framework ein neues Implementierungs-SzenariohinzuzufügenSmaato, führende globale Real-Time Advertising Platform für mobilePublisher und App-Entwickler, sowie das Interactive AdvertisingBureau (IAB) haben die bevorstehende Veröffentlichung einerIn-App-Einwilligungslösung bekanntgegeben. DieseReferenzimplementierung wird der gesamten In-App-Werbebranche - vonPublishern über Technologieunternehmen bis hin zu Vermarktern - beider Einhaltung der EU-Regelungen zu Datenschutz und Privatsphärehelfen, insbesondere der am 25. Mai 2018 in Kraft tretendenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Nachdem das IAB EuropeTransparency and Consent Framework für das Web entwickelt wurde,hatten sich Smaato, das IAB Tech Lab sowie andere führendeWerbeexperten verstärkt darum bemüht, diesen Ansatz auch für dasIn-App-Ökosystem zu übernehmen.Bereits jetzt unterstützt Smaato als erster Datenverantwortlicherdie neue Lösung in seiner Android- und iOS-SDK. Diese nahtloseIntegration in die Smaato-SDK ermöglicht Publishern das Einholen dererforderlichen Nutzerzustimmung für die Speicherung, Verarbeitung undWeitergabe personenbezogener Daten aus dem EU-Raum zu Werbezwecken.Publisher profitieren dabei vom Open Source Framework, da dieses dieUser Experience durch die Möglichkeit verbessert,Einwilligungsanfragen an einer zentralen Stelle innerhalb einer Appzu beantworten und zu verwalten. Der Demand-Seite kommt einegemeinsame Web- und In-App-Lösung zugute, die einfachereDSGVO-konforme Ansätze ermöglicht, welche die Transparenz für Nutzererhöht.Nach Treffen mit Mitgliedern des IAB im Rahmen des Mobile WorldCongress Ende Februar war Smaato der GDPR Implementation WorkingGroup (GIG) sowie der Working Group des IAB Tech Lab beigetreten, umeine In-App-Lösung zu entwickeln. IAB Europe und das IAB Tech Labentwarfen eine Referenzimplementierung darüber, wie Zustimmungenunter Nutzung eines branchenweiten, standardisierten Ansatzeseingeholt und geteilt werden können. Während andere Branchenführerihre Lösungen für eine In-App-Zustimmung unter Verschluss hielten,stellten Smaato und weitere Mitglieder des IAB Tech Lab ein OpenSource Framework zur Verfügung, das allen Publishern offen steht."In-App-Werbung gewinnt immer mehr an Bedeutung und Smaato verfügtüber eine einzigartige Position, um dazu beizutragen, der Branche denWeg zu weisen. Der In-App-Bereich macht derzeit 96 % der weltweitenWerbeausgaben auf unserer Plattform aus, weshalb wir stets nachMöglichkeiten suchen, mobile In-App-Publisher, Technologiepartner undWerbetreibende zu unterstützen", erklärt Freddy Friedman, CPO vonSmaato. "Indem wir dem IAB Tech Lab bei der Entwicklung dieses neuenOpen Source Framework für die In-App-Zustimmung zur Seite stehen,helfen wir nicht nur den Publishern auf unserer Plattform, sondernweltweit allen Publishern und Partnern, welche die DSGVO einhaltenmüssen.""Während der im März und April durchgeführten öffentlichenKonsultation über die ursprünglichen technischen Spezifikationen fürdas Transparency & Consent Framework wurden wir oft gefragt, was derPlan für die Implementierung in Bezug auf mobile Apps sei", merkt IABEurope CEO Townsend Feehan an. "Es ist großartig, nun so schnell miteinem Vorschlag auf den Markt zu gehen."Durch das Angebot des Transparency & Consent Frameworks alsOpen-Source-Lösung sind Smaato, IAB Europe und das IAB Tech Lab fürdie unmittelbare Zukunft gewappnet, wenn der Ansatz und dieReferenzimplementierung durch verschiedene Consent ManagementProviders (CMP) übernommen und verbessert werden. CMPs haben so dieMöglichkeit, anpassbare In-App-User-Interfaces anzubieten und dadurchdie User Experience zu verbessern.Weitere Informationen über das IAB Europe Transparency & ConsentFramework erhalten Sie unter IAB GitHub. Um Zugriff auf die ConsentIn-App APIs zu erhalten, besuchen Sie bitte Smaato GitHub.Über SmaatoSmaato ist die führende unabhängige globale Real-Time AdvertisingPlatform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilenWeb-Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobiler AdImpressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde UniqueMobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren RagnarKruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seineminternationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen inHamburg, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt250 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.smaato.comFolgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie aufFacebook unter Facebook.com/SmaatoÜber das IAB EuropeDas IAB Europe ist Europas führende Branchenvereinigung für dasdigitale Werbe-Ökosystem. Sein Ziel ist die Förderung der Entwicklungdieses innovativen Sektors und die Sicherung seiner Nachhaltigkeitdurch die Gestaltung des regulatorischen Umfelds sowie das Aufzeigendes Werts, den die digitale Werbung für die europäische Wirtschaft,Verbraucher und den Markt hat. Darüber hinaus ist das IAB Europe inder Entwicklung und Förderung der Annahme harmonisierterGeschäftspraktiken tätig, die sich ändernde Nutzererwartungenberücksichtigen und digitale Markenwerbung auf europäischer Ebeneermöglichen.