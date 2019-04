Unterschriftenübergabe zum Polizeigesetz am 2. Mai

Hannover (ots) - Das Bündnis #noNPOG - Nein zum NiedersächsischenPolizeigesetz [1] ruft zur Teilnahme an einer Kundgebung [2] vor demNiedersächsischen Landtag am 02.05.19 auf. Anlass ist dieabschließende Beratungsrunde im Innenausschuss zu den Anmerkungen desGesetzgebungs- und Beratungsdienstes (GBD) des Landtages. In diesemRahmen werden auch die knapp 25.000 Unterschrift der ensprechendenOnline-Petition [3] übergeben, deren Mitzeichnung noch immer möglichist."Was auch immer bei diesen Beratungen herauskommen wird, es wirdnicht ausreichen, unsere Bedenken zu zerstreuen," stellt ThomasGanskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen und Anmelder derKundgebung klar. "Über 100 Mal hat der GBD festgestellt, dass Inhaltedes Gesetzes verfassungswidrig oder zumindest verfassungsrechtlichbedenklich sind. Kaum etwas davon ist tatsächlich in Änderungeneingeflossen. Hier muss der Ausschuss noch dringend seineHausaufgaben erledigen, wenn man nicht will, dass dieses Gesetzangefochten wird."Juana Zimmermann, Sprecherin des Bündnisses, ergänzt: "Wir haltennach wie vor an unserer Kritik fest. Ob Staatstrojaner,Präventivgewahrsam oder jetzt die neue Idee der gesichtserkennendenKameras: All das verleiht der Polizei einen Machtzuwachs zu ungunstender Bevölkerung, von der jeder Überwachungsstaat träumt. Das ist derfalsche Weg, die Freiheit zu erhalten. Denn Freiheit stirbt mitSicherheit."Quellen:[1] https://nonpog.de/[2] https://m.facebook.com/events/402580320567832[3] http://ots.de/95GScoPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deMobil: +49 (0) 511 92050912Thomas GanskowVorsitzenderOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell