Unterschriftenaktion: Pro Wahlkreis 4.000 Patienten für Schutz der Apotheken vor Ort (FOTO)

Berlin (ots) -In jedem Bundestagswahlkreis haben 4.000 Patienten mit Name undAdresse für den Schutz und die Stärkung der wohnortnahen Apothekenunterschrieben. Dieser Durchschnitt ergibt sich bei 1,2 MillionenUnterschriften, die zwischen Weihnachten und Ende Februar geleistetwurden, und 299 Wahlkreisen zwischen Sassnitz und Berchtesgarden, indenen am 24. September Direktmandate für den Bundestag vergebenwerden. Bei der Aktion "Gesundheitssystem in Gefahr" haben mehr als6.000 Apotheken aus allen 16 Bundesländern mitgemacht. "Das Votum derBürger ist ein klarer Handlungsauftrag an die Politik, dieArzneimittelversorgung vor Ort zu stärken", sagt Friedemann Schmidt,Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände:"Die einzige Maßnahme, die funktioniert: Der Versandhandel mitArzneimitteln muss auf rezeptfreie Medikamente begrenzt werden. DerGesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sollte vom Bundestagzügig beraten und zeitnah verabschiedet werden."Mit Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten und Bayern im Süden derRepublik liegen zwei Flächenländer ganz weit vorne, wo Demografie undInfrastruktur eine besonders wichtige Rolle spielen - und für diePatienten offenbar auch die wohnortnahe Arzneimittelversorgung zujeder Tages- und Nachtzeit durch öffentliche Apotheken ein äußerstsensibles Thema ist. Mit mehr als 220.000 Unterschriften hat Bayernfast 20 Prozent Anteil am bundesweiten Stimmaufkommen - trotz einesBevölkerungsanteils von kaum mehr als 15 Prozent.Mecklenburg-Vorpommern konnte mit 55.000 Unterschriften bei nur 6Wahlkreisen mehr als 9.000 Stimmen pro Mandat sammeln - mehr alsDoppelte des errechneten Bundesdurchschnitts.Die Aktion "Gesundheitssystem in Gefahr" hatte folgenden Text:"Aktuelle Entscheidungen der EU machen es ausländischen Konzernennoch einfacher, sich an unserem Gesundheitssystem zu bereichern.Internationale Versandhändler wollen die Rosinen aus unserem Systempicken, ohne das zu leisten, was meine Apotheke vor Ort macht: Nacht-und Notdienst, persönliche Beratung, Rezeptur, ... Ich fordere vonder Politik: Stoppen Sie die gefährlichen Einflüsse von außen.Schützen Sie die Apotheken vor Ort!". Am 19. Oktober hatte derEuropäische Gerichtshof entschieden, dass ausländische Versandhändlersich nicht an die deutsche Festpreisbindung für rezeptpflichtigeArzneimittel halten müssen.Mehr Informationen unter www.abda.de