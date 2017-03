Unterschriftenaktion nach EuGH-Urteil - 1,2 Millionen Unterstützer fordern von Politik: Schützen Sie die Apotheken vor Ort! (FOTO)

Berlin (ots) -Bereits 1,2 Millionen Menschen in Deutschland haben sich mit ihrerUnterschrift für den Erhalt und Schutz der wohnortnahen Apothekenzwischen Rügen und dem Schwarzwald ausgesprochen. Das ist derbisherige Stand der Auswertung für die Unterschriftenaktion"Gesundheitssystem in Gefahr", die zwischen Weihnachten und EndeFebruar in Deutschlands Apotheken lief. Mehr als 6.000 Apotheken ausallen 16 Bundesländern haben zehntausende Unterschriftenlisteneingeschickt, die aneinander gereiht eine Strecke von mehr als 20Kilometern ergeben. Und noch immer gehen weitere Unterschriften beider zentralen Auswertungsstelle der ABDA - BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände ein.ABDA-Präsident Friedemann Schmidt wertet die Aktion als klaresSignal: "Wenn mehr als eine Million Bürger mit ihrer Unterschrifteine sozial gerechte und wohnortnahe Arzneimittelversorgung für dieZukunft einfordern, dann ist das ein klarer Auftrag in RichtungPolitik zu handeln. Und zu handeln heißt in diesem Fall: den Versandvon Arzneimitteln auf den Bereich nicht verschreibungspflichtigerArzneimittel zurückzuführen und das entsprechende Gesetz zügig zuverabschieden."Schmidt erinnert daran, dass selbst aufwändige und lang angelegteUnterschriftenaktionen nur selten mehr als 100.000 Unterstützerfänden, selbst wenn sie online mit einfachem Maus-Klick durchgeführtwürden. "Wir aber haben vor Ort mit den Patienten gesprochen und ihreechte, persönliche Unterstützung erfahren. Rein statistisch haben injedem einzelnen Bundestagswahlkreis rund 4.000 Menschen mit ihremNamen für die Apotheke und gegen den Wegfall derArzneimittelpreisbindung unterzeichnet. Das ist ein starkes Votum.Wer die Apotheke vor Ort braucht, kennt auch Ihren Wert."Schmidt weiter: "Nachdem sich in den letzten Wochen schonzahlreiche Berufsverbände und Patientengruppierungen für unser Zielstark gemacht haben, freue ich mich, dass jetzt auch so vieleMenschen individuell ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht haben.Und den tausenden Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken vor Ortbin ich dankbar für ihr Engagement."Zum Hintergrund: Am 19. Oktober 2016 hatte der EuropäischeGerichtshof (EuGH) entschieden, dass ausländische Versandanbietersich im Gegensatz zu den öffentlichen Apotheken in Deutschland nichtan die Festpreisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittelhalten müssen. Um die daraus resultierenden Probleme zu lösen, setztsich die Apothekerschaft für ein Versandverbot rezeptpflichtigerMedikamente ein, das auch ein Gesetzentwurf desBundesgesundheitsministeriums vorsieht. Zwischen dem 20. Dezember2016 und dem 1. März 2017 haben zahlreiche Apotheken in DeutschlandUnterschriftenbögen ausgelegt, die folgenden Text enthielten:"Aktuelle Entscheidungen der EU machen es ausländischen Konzernennoch einfacher, sich an unserem Gesundheitssystem zu bereichern.Internationale Versandhändler wollen die Rosinen aus unserem Systempicken, ohne das zu leisten, was meine Apotheke vor Ort macht: Nacht-und Notdienst, persönliche Beratung, Rezeptur, ... Ich fordere vonder Politik: Stoppen Sie die gefährlichen Einflüsse von außen.Schützen Sie die Apotheken vor Ort!".Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell