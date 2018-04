Der Unterschied zwischen geminten und nicht-geminten Kryptowährungen einfach erklärt

Der Kryptowährungsmarkt war im letzten Jahr praktisch nicht mehr aufzuhalten und gewann mehr als 3.300 % an Marktkapitalisierung – fast 600 Milliarden US-Dollar. Die Faszination der Blockchain-Technologie, die den meisten virtuellen Währungen zugrunde liegt, und die wahrgenommene Anonymität der Transaktionen treiben weiterhin neue Investitionen an.

Dennoch, ehrlich gesagt, wissen die meisten immer noch nicht viel über Kryptowährungen. Eine im Januar von Cobinhood, einer Kryptowährungs-Service-Plattform, durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 56 % der mehr als 1.000 befragten Personen wissen, was eine Kryptowährung ist, und nur 21 % wissen, wo sie virtuelle Währungen kaufen können. Weitere 11 % gaben richtigerweise an, dass mehr als 1.500 digitale Währungen zur Auswahl standen, was bedeutet, dass die anderen 89 % der Befragten falsch lagen. Mit anderen Worten, die meisten Leute verstehen nicht, wie das alles funktioniert, was wirklich beängstigend ist, wenn man bedenkt, wie viel Geld im letzten Jahr in Kryptowährungen geflossen ist.

Vor einigen Monaten haben wir versucht, diesen Mangel an Wissen zu beheben, indem wir die Grundlagen der Kryptowährungen, der Blockchaintechnologie und in jüngster Zeit des Mining untersucht haben. Heute werden wir auf diesen letzten Punkt näher eingehen, indem wir die Unterschiede zwischen „mining“ und non-mining näher betrachten wie immer in einfachem Deutsch, ohne den ganzen Fachjargon.

Was steckt hinter „mining“ und „non-mining“?

Obwohl sie namentlich Gegensätze sind, ist der Zweck der Mining und Non-Mining-Kryptowährungen derselbe: Validierung. Schließlich muss jede Transaktion, die über ein Blockchain-Netzwerk abgewickelt wird, von jemandem überprüft werden, um sicherzustellen, dass derselbe virtuelle Token nicht zweimal ausgegeben wurde. Somit beschreibt es den Prozess der Überprüfung einer Transaktion, um sicherzustellen, dass sie echt ist. Eine Gruppe von Transaktionen wird als Teil eines „Blocks“ betrachtet, und wenn ein Block von Transaktionen validiert wurde, verbindet er die zuvor validierten Blöcke zu einer Kette von echten Transaktionen oder einer „Blockchain“.

Was ist „Mining“?

Krypto-Mining beschreibt einen Prozess, bei dem eine Einzelperson, eine Gruppe von Einzelpersonen oder ein Unternehmen komplexe mathematische Gleichungen mit leistungsstarken Computern löst, um einen Block von Transaktionen zu validieren. Diese mathematischen Gleichungen sind Teil der Verschlüsselung, die Transaktionen vor Cyberkriminellen und anderen Personen schützt, die keinen Zugriff auf Sender- und Empfängerdaten haben sollten.

Nur die erste Person, Gruppe oder Unternehmen, die diese Gleichungen löst und einen Transaktionsblock validiert, erhält eine sogenannte „Blockprämie“. Im sogenannten Proof-of-Work-Modell werden Blockbelohnungen in der validierten Kryptowährung ausgezahlt. Wenn du z.B. einen Block von Transaktionen im Netzwerk von Ethereum validiert hast, wodurch die Transaktionen als richtig bewiesen werden, wirst du als Belohnung in Ether-Token bezahlt. Miner verdienen Geld, indem sie diese Belohnungen entweder als Investition behalten und sich später auszahlen lassen oder ihre Wertmarken sofort in eine Papierwährung wie den US-Dollar umwandeln.

Die Nachteile der Mining-Kryptowährungen

Natürlich gibt es Nachteile beim Mining. Insbesondere das Mining kann sehr kostspielig sein, da es viel Strom verbraucht. Mining-Kryptowährungen mit kleineren Marktkapitalisierungen haben in der Regel weniger Konkurrenz als z.B. Bitcoin oder Ethereum. Bitcoin benötigt spezielle ASIC-Chips (Application Specific Integrated Circuit) und enorme Server, die hohe Stromrechnungen verursachen können. Dies bedeutet, dass Stromkosten ins Spiel kommen, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass China, ein relativ kostengünstiges Land im Hinblick auf die Stromkosten, vier von fünf der weltweit größten Bitcoin-Miningfarmen beherbergt.

Zusätzlich zu den Stromkosten müssen große Miningunternehmen möglicherweise einiges an Geld in neue Geräte investieren, die innerhalb weniger Monate veraltet sein können. Ebenso können große Miningunternehmen Kühlsysteme benötigen, da Server und Grafikprozessoren viel Wärme erzeugen können.

Das Proof-of-Work-Modell ist auch potenziell anfällig dafür, dass eine Einzelperson oder eine Gruppe die Kontrolle über 51 % der Rechenleistung des Netzwerks erlangt. Wenn ein Hacker oder ein Unternehmen so viel Kontrolle erlangen würde, wäre es möglich, das Netzwerk und die Investoren zu erpressen. Für prominent geförderte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Monero ist dies kein großes Problem. Kleinere Kryptowährungen mit langen Blockverarbeitungszeiten und schwachem Tagesvolumen können jedoch anfällig sein.

Wie funktioniert die Transaktionsvalidierung für nicht-minierte Kryptowährungen?

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich nichtgeminte Kryptowährungen wie Ripple, Stellar, Cardano, EOS und NEO, um nur einige zu nennen.

Nicht-geminte virtuelle Währungen arbeiten nach dem so genannten „Proof-of-Stake“-Modell. Es gibt keine leistungsstarken Computer und Wettbewerbe im herkömmlichen Sinne, um zu sehen, wer als Erster einen Block von Transaktionen validieren kann, was bedeutet, dass die Kosten für diese Methode wesentlich geringer sind. Stattdessen ist der Besitz einer Kryptowährung genug, um Transaktionen nachweisen zu können. Stell dir das so vor: Je mehr von einer Kryptowährung du besitzt und je länger du diese Kryptowährung hältst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ausgewählt wirst, einen Block von Transaktionen zu validieren. Je öfter dein Name auftaucht, desto größer ist die Chance, dass er ausgewählt wird.

Natürlich sind auch Sicherheitssysteme eingebaut, die verhindern, dass größere Stakeholder den Validierungsprozess dominieren. Es gibt eine Vielzahl von zufälligen Möglichkeiten, wie Stakeholder ausgewählt werden können, um Transaktionen zu prüfen, was sicherstellt, dass auch kleinere Stakeholder immer die Chance haben ausgewählt zu werden.

Außerdem belohnt der „Proof-of-Stake“ diejenigen, die Transaktionen anders validieren. Anstatt in neu gewonnenen Tokens oder Bruchteilen eines Tokens bezahlt zu werden, erhalten die Stakeholder die gesamten Transaktionsgebühren aus einem Block von Transaktionen. Diese Gebühren sind zwar nicht so hoch wie eine Blockprämie, aber die Kosten für diese Validierungsmethode sind viel, viel niedriger.

Die Nachteile von Non-Mining-Kryptowährungen

In Anbetracht der wesentlich geringeren Kosten, die mit dem Nachweis des Einsatzes verbunden sind, könntest du denken, dass dies eine besserer Methode ist, um Transaktionen zu validieren. Sie hat jedoch immer noch Nachteile. Wenn ein Unternehmen die Kontrolle über 51 % aller ausstehenden Token erlangen könnte, könnte es das Netzwerk und seine Stakeholder erpressen. Natürlich ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass dies bei digitalen Währungen mit hoher Marktkapitalisierung der Fall sein wird. Virtuelle Währungen mit niedrigen Marktkapitalisierungen können jedoch anfällig für diese Problematik sein.

Es ist auch erwähnenswert, dass das Proof-of-Stake-Modell es größeren Stakeholdern ermöglichen könnte, in Zukunft mehr Einfluss auf die Richtung eines Netzwerks und der Token zu nehmen. Zum Beispiel werden meisten NEO-Token von einigen der Gründungsmitglieder gehalten. Dies hilft zwar bei Transaktionszeiten und der Erzielung eines Netzwerkkonsens, da es sehr wenige Stakeholder gibt, macht NEO aber auch zu einer zentralen und nicht zu einer dezentralen Kryptowährung. Mit anderen Worten, ein paar große Akteure könnten innerhalb des Proof-of-Stake-Modells eine Menge Macht ausüben, was mit Proof-of-Work einfach nicht möglich wäre.

Welche Methode ist die beste?

Wie bereits erwähnt, haben beide Methoden ihre Vor- und Nachteile. Aber wenn es hier einen X-Faktor gibt, der noch nicht diskutiert wurde, dann ist es, dass einige der bekanntesten Kryptowährungen, wie z.B. Bitcoin, ihre Token-Grenze erreichen werden. An einem solchen Punkt wäre es nur noch sinnvoll, wenn die Mining-Kryptowährungen auf die Non-Mining-Proof-of-Stake-Methode umgestellt würden. Da der „Proof-of-Stake“ die Stromkosten und den Stromverbrauch erheblich reduziert und die mit dem „Proof-of-Work“ verbundene Bedrohung des Computernetzwerks beseitigt, glaube ich, dass wir in Zukunft eine langsame, aber stetige Verlagerung hin zu nicht geminten Kryptowährungen erleben werden.

Die Wahrheit über den Bitcoin-Boom Alles was du über Kryprowährungen wissen musst! In diesem 25-seitigen Sonderreport über Bitcoins verraten unsere Experten dir die Hintergründe über Krypto-Währungen und worauf du achten musst! Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



The Motley Fool hat keine Positionen in den genannten Aktien oder Kryptowährungen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und wurde am 26.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.